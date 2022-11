稱胞姊莊鍶敏失婚寄情工作 莊思明爆楊明增值鋪後路

【明報專訊】莊思明和黃嘉雯等一眾歷屆港姐,昨日於新蒲崗綵排無綫《萬千星輝賀台慶》表演項目「Beauty and the Beat」。思明表示經過一星期排練,由頭一日很迷茫,到現在能記齊舞步,很有滿足感。她透露早前回馬來西亞探親,已兩年多沒見母親,男友楊明未有隨行,「都是第一次見哥哥細仔,他問工人姐姐『Who is this?』但經過10日相處後,他現在成日說很掛住姑姑」。