稱胞姊莊鍶敏失婚寄情工作 莊思明爆楊明增值鋪後路

談到胞姊莊鍶敏日前宣布離婚，思明稱對方心情ok，性格很硬淨，「她會將重心放回工作，其他隨緣。她現在內地走來走去，有很多朋友，不過都快回香港」。並稱家姐與前姐夫並非一路關係不好，只是分開太耐需要磨合，不可以單方面一個人犧牲，「我覺得既然磨合不到，倒不如做回朋友。（媽咪知道後可有不開心？）她都ok，她知家姐是什麼性格」。

擔心裁決 互相打氣

談到男友楊明的案件下月有裁決，思明說男友心情還好，擔心一定有，但保持樂觀態度面對，並積極運動和上堂學習幕後製作，「他覺得擔心都是要過日子，倒不如做些有建設性的事情」。楊明想案件後轉向幕後發展？她說：「只是增值一下，因他有興趣，始終演員不可能做一世，將來也可以多一條出路。」思明承認也有點擔心，與楊明互相打氣，男友最近當魔鬼教練督促她減肥。

黃嘉雯有份演出的《下流上車族》大結局收視佳，她感開心，證明多人喜歡，沒想過她只演出幾集，會有那麼大迴響，日前行山還有小朋友叫她「校長」，又要求合照，很開心港姐冠軍以外，多了一個代表作。

記者：陳釗