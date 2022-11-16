盧瀚霆再次半裸拍廣告 姜濤手術後曬牀照報平安

姜濤上周五（11日）參與《903 AllStar 籃球賽》受傷，扭傷右膝蓋，痛得要坐輪椅送院，事後透露要動手術。昨晚他在社交平台報平安，表示手術順利，寫道：「順利結束了，感謝上天。希望早點好起來見大家。」並上載在病牀的照片，見他右腳上了護膝腳架，拍照時不忘舉V字手勢。

感謝毛姐提點

至於Anson Lo參演的電影《過時‧過節》下周四上映，再次跟隊友呂爵安合作，又有機會跟毛舜筠（毛姐）做對手戲，他大感獲益良多。Anson Lo感謝毛姐臨場提點要注意的細節，透露有3場戲沒有毛姐戲分，但對方仍到場，並在停機時指導，「毛姐會話『你邊個位可以做得好啲』，佢教咗我好多嘢，呢啲嘢係我從來未聽過同學過」。

娛樂組