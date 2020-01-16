【開箱】《ATOM之童》 山崎賢人設計遊戲救玩具店

為遊戲業界打氣

《ATOM之童》由《相棒》系列神森萬里江編劇，《99.9刑事專門律師》岡本伸吾及《仁醫》山室大輔聯合執導。故事講述天才遊戲設計師安積那由他（山崎賢人飾）從沒與大企業合作，並以John Doe之名設計了一個大受歡迎的線上遊戲《井下探險》。John Doe在美國警察用語中通常用來稱呼身分不明或未經確認的屍體，由於沒人知道安積那由他真面目，故外界又稱他為遊戲業界班克斯（Banksy）。

安積那由他大學時與好友菅生隼人（松下洸平飾）一起設計遊戲，另一好友緒方公哉（柳俊太郎飾）負責推廣，並向遊戲生產商SAGAS社長興津晃彥（小田切讓飾）推銷，怎料興津使奸計將安積那由他的遊戲版權搶走，成為SAGAS旗下王牌產品。緒方公哉為此自責，更自尋短見。痛失好友的安積那由他從此一蹶不振，轉行當汽車維修員。

另一方面，歷史悠久的老牌玩具製造商ATOM，長期飽受海外企業價格競爭，面臨財政危機，老闆富永繁雄（風間杜夫飾）受刺激致中風暈倒。其女富永海（岸井雪乃飾）原任職銀行， 一直不明父親為何堅守玩具廠，也很討厭家業。SAGAS看中ATOM製造玩具的一項技術專利，富永海本答應SAGAS收購ATOM，當得悉SAGAS無意繼續經營玩具廠，只想拿走專利，並解僱所有員工，富永海不忍家業消失，遂取消收購計劃，又接手經營。富永海為了解決ATOM財政問題，決定利用知名玩具角色拓展遊戲製作新業務，但她沒相關設計知識，及後在網吧遇上安積那由他，力邀他加入ATOM。自小鍾情ATOM玩具的安積那由他，與富永海攜手打造大受歡迎的遊戲，合力對抗SAGAS打壓。

《ATOM之童》描述小公司如何對抗大企業，並揭露後者醜陋一面。此劇大談電玩遊戲開發及接近式微的玩具製造業，這方面的粉絲應甚有共鳴。劇中也出現不少手辦玩具、扭蛋，還公開製作過程，加深觀眾認識。日本是遊戲生產大國，40年前開始推出電子遊戲。首集就提到現時全球有30億線上遊戲玩家，日本遊戲產業收益亦多於電影及音樂等文化產業。日本遊戲媒體法米通公布的市場統計資料顯示，2021年日本遊戲產業總收入達3613.9億日圓（約193.6億港元），較2020年微跌1.6個百分點。據悉日本電玩界收益強勁，但亦進入瓶頸，難有大增幅。TBS此時開拍《ATOM之童》，不僅貼近時代步伐，也為業界打氣。劇中山崎賢人有句對白：「只要有創意，一樣可以勝過開發費高昂的作品。」不止點出業界問題，也想鼓勵年輕一代發揮創意，際遇隨時勝過加入大企業。

小田切讓演出帶來驚喜

山崎賢人繼《Good Doctor》後，相隔4年再拍民放電視台劇集，他憑《今際之國的有栖》近年人氣急升，加上主演電影《王者天下》賣座，名氣更響，《ATOM之童》因此備受期待。今次他扮演天才遊戲設計師，為了拯救心愛玩具廠牌，以及擺脫悲傷過去，角色正面討好，他也演得流暢自然。可是此劇太過依賴山崎賢人，其他角色發揮空間有限，飾演女主角富永海的岸井雪乃就淪為陪襯。第2集講她招攬山崎賢人擔任遊戲設計師，發覺他難以獨自完成任務，遂替他尋找昔日拍檔松下洸平。岸井雪乃為了說服松下洸平，明知對方是SAGAS員工，仍透露山崎賢人正在設計的遊戲內容，為了突顯女主角「熱血」一面，漠視泄露商業秘密的過失，是編劇的失誤？劇中較有驚喜是扮演SAGAS社長的小田切讓，此角本由《半澤直樹》香川照之飾演，開拍前爆出桃色醜聞，最終易角。其實小田切讓無論外形還是氣質，都比香川照之更適合演IT公司老闆，小田切讓演得內斂，更意外地成為此劇另一看點。