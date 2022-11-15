史匹堡新片開畫 每院平均收7.8萬 《法貝曼：造夢大師》勝《黑豹2》

若以今年首周末票房計算，《黑豹2：瓦干達萬歲》則不及同公司5月上映的《奇異博士2：失控多元宇宙》1.87億（約14.5億港元）開畫票房。下月將有大片上映，且看金像導演占士金馬倫（James Cameron）相隔13年推出的《阿凡達》續集《阿凡達：水之道》，能否擊敗《奇異博士2》，拿走今年開畫冠軍寶座。

另外，金像導演史匹堡（Steven Spielberg）自編自導的半自傳新片《法貝曼：造夢大師》（The Fabelmans），上周五亦在美國開畫，不過僅於紐約及洛杉磯合共4間戲院上映，3日累收16萬美元（約124萬港元），雖然只排在票房榜第15位，但平均每日每院收超過1萬美元（約7.8萬港元），成績更勝《黑豹2》，後者在全美國4396間戲院上映，以前日為例，平均每院進帳8985美元（約7.6萬港元），屈居在《法》片之下。

《法貝曼：造夢大師》被視為衝擊奧斯卡獎項的作品，估計稍後會增加上映戲院數目。《法》片由《斷背山》米雪威廉絲（Michelle Williams）、《蝙蝠俠》保羅丹奴（Paul Dano），以及《時代教主：喬布斯》薛夫洛根（Seth Rogen）等主演。故事以史匹堡的成長經歷為藍本，講述少年森美受家人薰陶愛上電影藝術，並由8mm菲林攝影機製作不同短片開始，再遇上啟迪他的人和事，繼而展開跌跌碰碰的追夢之旅；另一方面，可從中窺探這些經歷如何影響史匹堡日後拍出《大白鯊》、《E.T. 外星人》、《侏羅紀公園》、《舒特拉的名單》及《雷霆救兵》等電影。《法》片預計12月29日在港上映。