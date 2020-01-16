相隔10年再現身 預告歐洲巡唱 Taylor Swift掃4獎成EMA大贏家

MTV頻道舉辦的EMA頒獎禮，本月13日（周日）在德國杜塞爾多夫舉行，特別請來英國女歌手Rita Ora及新婚夫婿導演泰卡韋迪迪（Taika Waititi）擔任主持，Rita更連換多套服裝，泰卡則搞笑表示要啓動內心偶像歌手的一面。

Taylor Swift獲獎無數，但自2012年在EMA獻唱《We Are Never Ever Getting Back Together》及以馬戲團為主題的演出後，已10年沒出席EMA頒獎禮，所以前晚現身紅地氈，給當地傳媒帶來驚喜，加上一身恍似泳衣加魚網的打扮，輕易成為全場焦點。Taylor Swift分別捧走最佳歌手、最佳MV、最佳長篇MV，以及最佳流行曲歌手等4獎成為大贏家。她致謝時表示，「粉絲就是我在這裏的唯一原因」；又向台下的德國觀衆稱迫不及待想在巡迴演唱會跟大家再見面。大獎最佳歌曲落在《Super Freaky Girl》Hip Hop女歌手Nicki Minaj身上，並兼奪最佳Hip Hop歌手，不過她缺席頒獎禮。Taylor Swift的舊愛兼One Direction前成員Harry Styles，贏得最佳現場演出，由於他正舉行美國巡迴演唱會，所以前日亦沒到場。

Blackpink再奪最佳元宇宙表演獎

韓國歌手也是今年EMA的贏家之一，其中BTS連續5年贏得最受樂迷喜愛藝人獎；13人男團Seventeen捧走最佳新人。至於正舉行世界巡迴演唱會的女團Blackpink，繼今年8月在美國VMA憑在手遊《絕地求生》舉行虛擬演唱會獲頒最佳元宇宙表演獎後，前日於EMA亦獲頒同一獎項，成員Lisa同樣再下一城，捧走最佳K-Pop殊榮。

英國樂隊Muse久別EMA舞台，獻唱了《Will of the People》，並贏得最佳搖滾歌手獎，Muse致謝時把獎項獻給烏克蘭人民及伊朗女性。今年5月在歐洲音樂大賽勝出的烏克蘭樂團Kalush Orchestra亦參與演出，並把場館轉為藍黃兩色，以示對祖國的支持。美國搖滾樂隊OneRepublic唱出《壯志凌雲：獨行俠》的歌曲《I Ain't Worried》，伴隨男主角湯告魯斯（Tom Cruise）現身的介紹片段，OneRepublic更表示這片段得來不易。