【開箱】《東京摩登情愛》 7段情緣7種煩惱

名導演編劇參與創作

《東京摩登情愛》只有7集，而且最後一集以動畫表達。單元形式的優點同時可以是缺點，短小精悍之外，由於製作和演員不同，效果難免參差。雖然不知道此劇到底改自《紐約時報》哪個專欄，但大致水準平均，而且很服水土，拍出了一般日本民放電視台劇集罕有展現的小眾生態。譬如第1集〈餵養兒子以及其他不滿〉，《愛妻物語》水川麻美與AKB48前隊長前田敦子扮演同性戀人，已育有一女，前者是大企業高管，么兒剛出生，既要兼顧事業，又要為餵哺母乳而煩惱。甫開場不久就是水川在會議室擠奶，佔用了同事開會的空間，遭敲門後慌忙收拾行裝。她面對的還有母乳與奶粉的迷思，到底怎樣才算克盡母職？水川媽媽來幫忙照顧孫兒，認為母乳與奶粉分別不大，母女為此有過爭拗。水川到新加坡公幹，如何保存母乳而費煞思量，復遭海關職員「留難」，展現了在職媽媽的難處局，並讓人反省是否執著才是一切煩惱的根源？這一集的編導平柳敦子，留學美國，曾拍過美日合資的電影《非典型Lucy！》，第6集〈他把最後一課留給了我〉，同樣出自其手筆，亦洋味十足。《男人真命苦》池松壯亮伙拍《阿拉丁》娜奧美史葛（Naomi Scott）主演，講述後者是居住在洛杉磯的英語老師，透過視像授課，學生以亞洲中年漢為主，其間與學生池松壯亮特別投契，最終難耐遙距談情，決定遠赴東京尋找對方，有情人終成眷屬。這一集尾聲還以池松壯亮有關種植粟米的一段對白，算是總結了之前5集的內容，是否合適，卻見仁見智。

在串流平台播放的優勢，是題材會迥異於一般民放劇，譬如《東京女子圖鑑》黑澤久子編劇、電影《解憂雜貨店》廣木隆一執導的第2集〈與已婚男人上牀帶給我的領悟〉，講述扮演大學講師的榮倉奈奈，經常會透過交友網結識不同男子，並到酒店發生關係，有時還會深入交談，幫助對方解決婚姻難題。以為她性開放？又不盡然，故事開始沒多久，就發現她跟舊相識柄本佑見面，兩人遊遍東京大小橋，最後劇情告訴觀眾兩人原是夫妻，因性生活不協調才會分開。這一集拍出了以橋為連結的東京不同風光，比《東京女子圖鑑》任何一集還有地理上的欣賞價值；橋樑的隱喻，有點畫公仔畫出腸，但瑕不掩瑜。

第4集〈我冬眠的妻子〉由《當他們認真編織時》荻上直子編導，《逃亡醫F》成田凌和《海街女孩日記》夏帆飾演年輕夫妻，前者擔任寵物美容師，夏帆任職平面設計師。不知道是工作壓力還是其他原因，夏帆得了抑鬱症，不但要停工，更終日躺在家裏，讓成田凌非常擔憂。這一集講述抑鬱症病人，如何從病發到治癒的過程，身邊人的支持十分重要。劇中以一些特別意象來形容病人的苦痛，比較特別，譬如在他們心裏就像住了一個相撲手，成田凌為了保護太太力抗對方，是相當可愛的處理方法。

如前述此劇找來不少知名度高的台前幕後，譬如第5集就由蜚聲國際的《東京奏鳴曲》黑澤清編導。講述任職電視台記者的永作博美，一直為事業拼搏，對同事亦嚴苛，與冒認富二代的中山裕介約會後，明知他來歷不明，仍被對方吸引。當對方突然失蹤，才驚覺他是露宿者。中山裕介帶她到野外露營的一段，有點夢幻和凄清，也切合黑澤清風格。

最後一集以動畫形式表達

個人最喜歡2004年版《砂之器》龍居由佳里編劇及《La La La Rock》山下敦弘執導的第3集〈最糟糕的約會如何變成最好〉。講述石橋凌與伊藤蘭人到黃昏，分別喪偶及離婚已久，透過交友網站約會，老氣的習慣在屬於新生代的應用程式中互動，還伴隨新舊原宿的描述。石橋凌的體貼，十分得女方歡心，兩人在咖啡店初次見面，還加插了鄰座有《Drive My Car》三浦透子跟約會對象的格格不入，中途拂袖離場；年老的一對看在眼裏，暗自慶幸，其實好戲在後頭。兩人閒逛，爭論記憶中的著名餐廳地址，最終石橋凌處處忍讓，伊藤蘭發現自己出錯時連聲道歉。兩人個性差異，揭露原來多年前已約會過，只是歲月痕迹掩蓋了記憶。這一集長者當主角，卻情景交融，還有驚喜轉折，短短40多分鐘，是濃縮半生的人物敘事，黃昏戀也是較少有的題材。

最後一集是動畫〈他在演奏我們的歌〉，由《K-On! 輕音少女》山田尚子編導，《第一刑事部的烏鴉》黑木華及《X光室的奇蹟》窪田正孝聲音演出。講述欠缺自信的女孩，錯過了高中時代一段姻緣而抱憾，多年來自覺一事無成，偶然重拾畫筆，成了重遇意中人的契機。有關兩個孤僻學生的純愛故事，有點像岩井俊二的電影，其實真人演出也無不可，不知道是否因為由山田尚子原創，才以動畫模式表達。音樂在這一集也佔十分重要位置，其實真人演出的感染力應更強烈。