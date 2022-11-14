50歲裴勇俊退出演藝界 移居夏威夷享家庭樂

文：蘇珮欣

韓國《文化日報》報道，裴勇俊沿用多年的官方網站「byj.co.kr」現已停用，網站域名亦正出售。裴勇俊2002年憑經典韓劇《冬季戀歌》紅遍亞洲，繼而開設網站「byj.co.kr」與世界各地粉絲溝通，當年每次裴勇俊在網站更新消息，均會吸引成千上萬粉絲湧入，導致網站癱瘓。

報道引述業內人士稱，出售網站域名意味已沒人替裴勇俊管理官方網站。裴勇俊雖然從未正式宣布退休，但超過10年沒參與演出，形同引退。事實上，裴勇俊自從2011年參演《星夢高飛》後，已「消失」於幕前，現時亦沒簽約任何經理人公司，其社交媒體Instagram已5年沒任何更新。他淡出幕前之後，成立娛樂公司Keyeast，培育藝人及製作戲劇，《與神同行》朱智勳、《來自星星的你》金秀賢及《梨泰院Class》朴敘俊，以及裴勇俊太太朴秀珍也曾是Keyeast藝人。不過，裴勇俊2018年以500億韓圜（約2.98億港元）將持有的Keyeast股份全數售予SM娛樂，並辭去Keyeast所有職務，似乎早已鋪路退出演藝界。

韓媒《OSEN》昨引述裴勇俊的親信表示，裴勇俊與妻兒已移居夏威夷。該名親信稱一直有跟裴勇俊聯絡，指對方在夏威夷過着平淡家庭生活；又謂裴勇俊雖然沒表明退休，但承認當年出售Keyeast股份，目的就是計劃移民及離開演藝界。另外有消息指裴勇俊妻子朴秀珍是女團Sugar前成員，昔日隊友Ayumi早前結婚，朴秀珍也沒有出席，其他舊隊友包括《她很漂亮》黃靜茵及《燦爛的遺產》韓藝媛則現身恭賀Ayumi。據悉朴秀珍由於隨丈夫移居夏威夷，加上新冠疫情，所以沒有返回韓國恭喜好友。