為廣傳不棄養信息 黎啟峰苦練手語加入MV

為了讓不同層面的樂迷和團體能接收到愛心信息，Edward特別在MV尾段加插手語，「我之前對手語一竅不通，把想表達的信息傳給了手語導師翻譯，對方拍片給我，我就像練舞一樣照着練，練了好幾天。覺得最難是拍攝時要做得準確之餘，又要兼顧表情」。

視G.E.M.為目標

談到兩首作品《三生有幸給挑選》和《棄養》感動樂迷，Edward透露總共有三部曲，稍後還有一首，「年初時已定了這個構思，因為覺得很少這類型歌曲」。完成「動物系列」後，他稱會嘗試不同的歌曲內容和曲風，當中會有情歌。問他有多少戀愛經歷？Edward怕醜說：「兩次，但都夠存貨，因身邊朋友會跟我分享愛情經歷。我覺得兩個人在一起最緊要開心，以往分手可能是不夠了解對方。」

Edward說很欣賞鄧紫棋（G.E.M.）最新的專輯，以及她的連續劇式MV，希望自己將來都能做到。除唱歌，他對演戲都感興趣，但現時面對鏡頭仍口震震，「會努力克服，渴望挑戰一些有慘痛經歷的悲情人物角色」。

記者：陳釗

髮型：AdmiX Hair Styling

眼鏡：FreddieWood