陳山聰平常心爭視帝 恨攞最佳衣著 劉穎鏇被睇好有機入圍「女飛躍」

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

陳山聰今年共6部作品先後播出，包括《鐵拳英雄》、《金宵大廈2》、《十八年後的終極告白2.0》、《美麗戰場》、《超能使者》和單元劇《回歸光影頌：我的驕傲》。有指他角逐今年視帝呼聲極高，未提名已被捧成大熱門，並獲不少同事支持，譚俊彥講明投他一票，陳山聰感激好兄弟，「好感恩，難得一年出6部劇，當中還有兩套是台慶劇。其實對獎項抱平常心，即使多劇在手，如果同時提名，有可能分薄票源，都沒有想太多。好難要我揀邊一套最喜歡，個個（角色）都係我親生仔，都花了不少心血，太難揀，能入圍已值得開心」。他表示無論有沒有獎，都很滿意今年的成績表。

30年置裝費夠買層樓

自認出名貪靚的陳山聰自爆最恨奪得由傳媒投票的最佳衣著獎，頒獎禮當晚很希望跟陳瀅一齊拎，「入行30年，我為時裝界貢獻不少，買衫都夠買層樓。至少都畀個機會我，在無綫得個衣著獎啦！現在先向傳媒拉票。」他笑稱不是緊張衣著獎多於視帝，兩者都想奪得。

劉穎鏇今年先後有4劇播出，被看好有機會爭奪飛躍進步女藝員獎，她稱不敢講信心有幾多，最重要拍攝過程開心，而且觀眾對她在《超能使者》的角色和造型受落，網民讚她表現有進步已很開心。陳山聰稱新劇尚未播出劉穎鏇穿比堅尼一幕，有望幫助催谷收視。

陳展鵬毋懼重提「漁網look」

陳展鵬被追問劇中扮哪一名天王跳舞，他大賣關子，稱拍攝時最擔心動作過大扯爆戲服，呼籲觀眾留意，覺得似誰都沒所謂。問到會否擔心惹起網民重提當年他的經典漁網衫造型做比較，陳展鵬毫不介意說：「亞視啲娘嘢？其實是個人問題，不關亞視事，大家點講也沒有所謂，最緊要大家開心，出來效果ok就得。」

曾奪視帝的陳展鵬認為頒獎禮年年都有，每年抱同樣心態，今年他自覺飾演的角色有笑有淚，也考驗演技。至於他會否投給今年有6套劇出街的陳山聰一票？陳展鵬說：「有好多兄弟的表現都不錯，我想投未得過獎嘅。頒獎禮講求公平公開，民選最好，年年觀眾都看得開心，自然會投入。有時不是劇多就一定ok，奧斯卡頒獎禮票房好嘅戲也未必有獎，有時文藝片都得獎，最緊要角色和演員有發揮，由觀眾民選才是出路。」陳展鵬大讚另一台慶劇《下流上車族》劇情夠貼地，一班演員表現好好，獲觀眾支持。