盼好友一直唱到老 倫永亮唔覺林憶蓮想退休

倫永亮曾擊敗四大天王奪得叱咤男歌手金獎，重提威水史，他笑說：「我記得，好shock同surprise。嗰刻好驚，事前一啲都唔知，最大嘅驚喜係，點解會係我？真係好唔明。」

1990年代後期倫永亮的作品減少，金牌監製地位先後被雷頌德、陳輝陽、Edward Chan等取代，倫永亮沒有為此感不快，喜見長江後浪推前浪。

倫永亮跟林憶蓮是長期音樂伙伴，近年林憶蓮鮮有公開露面，2018年底推出完國語專輯《0》後，傳出引退消息，倫永亮說：「這些台灣傳出來的消息，聽吓就算啦，她點解要退休？最近期見憶蓮，是今年初在香港，我們沒談這新聞，傾得最多是音樂，以及身體健康問題。我感覺她會繼續唱，一個唱得這麼好的vocalist，無論是技巧、演繹都是高手中的高手，在公在私我都希望她不要退休，一直唱到老。」

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