鄭秀文盼新片感動觀眾 張艾嘉讚「女兒」蔡思韵好戲

鄭秀文沒票房壓力

問到會否有票房壓力？鄭秀文稱沒有，出發點是想幫助一班香港新晉導演，票房是其次，反而希望電影能感動觀眾，以及讓大家對寄養兒童有更深認識。可有信心憑此片攞獎？鄭秀文沒這樣想，也不會這樣想，純粹想幫新導演，「如果繼續有新導演找我，而且劇本和角色也喜歡的話，可繼續零片酬」。

張艾嘉在台上透露今次拍《燈火闌珊》不計片酬，幽默說很多演員接戲若不是片酬好，就一定要劇本好，所以今次片酬不好，劇本就要好。張艾嘉受訪時承認只要有好劇本，真的可以收得很平，以往也有跟新導演合作，知道做第一部戲很艱難，所以習慣了，「片酬並非最終目的，最緊要是拍好套戲」。問到蔡思韵與張艾嘉演母女大不大壓力？她稱完全沒有壓力，有壓力會演得不好，所以放輕鬆去做，「張姐（張艾嘉）給人感覺很親近，不會令人有壓力」。張艾嘉讚「女兒」演得很好，稱現在很多演員只要遇到好角色就會不負眾望，很努力去做。

張艾嘉將出席金馬獎

張艾嘉憑《燈火闌珊》入圍角逐台灣金馬獎最佳女主角，直認對自己演戲有信心，其他就隨緣，並透露會出席頒獎禮，因導演李行去年離世，老一輩電影人愈來愈少，所以應該要支持。談到資深演員余子明日前離世，曾跟對方在ViuTV劇集《940920》演爺孫的蔡思韵表示很不捨得，並大讚子明叔是很專業和幽默的長輩，「我會一直記住他的笑臉，希望他的家人節哀」。

記者：陳釗