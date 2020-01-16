舞者不滿Lokman為公司護航 粉絲責MakerVille讓MIRROR受壓

娛樂組

網上流傳Lokman上周五在商台籃球賽後接受傳媒訪問的短片，說：「以我們所知，沒有表演者因為擔心舞台危機而拒絕上台，因為全部人都很專心表演，老師教我們The show must go on，有危險的話，公司都會刪去。」又說之前演唱會的甩漏，跟出事意外無關，多是機關配合的問題。有舞蹈員在個人社交平台不滿Lokman的回應，認為他為公司護航，問：「瞓唔瞓得著覺呀你哋？」

方方稱表達過舞台危險不受理

有份參與MIRROR演唱會的方方（方芷欣）亦轉發有關報道，「反駁」Lokman，「唔係無，係講咗都冇人理」、「若果我哋話唔做，你哋係咪真係cut show先」；她又表示總綵排時舞蹈員已表達過舞台危險，但沒有人理會，「如果咁都叫冇（表達過舞台危險）係咪有咩事要跪喺度求你哋先叫有？」

鏡粉質疑當局橡皮圖章

鏡粉對MIRROR被批評，感不公平要，還原當日訪問內容，為偶像澄清，指出Lokman只是回應記者問演唱會發生意外當日是否有表演者因安全問題拒絕上台，又聲言個別傳媒剪接片段扭曲了Lokman的意思。方方昨日在Instagram限時動態回應稱看了Lokman的原裝訪問，「Oh Sorry，不過你哋有時間有心機追擊我，不如放呢啲心機追擊嗰啲龜縮嘅」。

MIRROR演唱會事故後，有鏡粉在社交平台成立「safe_show_for_mirror_and_all」專頁，關注事件發展，多次發公開信表達意見。昨日有關專頁就政府的報告回應，提出質疑外，也就罵戰呼籲「希望各方一起槍頭對準焦點是調查真相，不是任意發泄」。專頁提出6點意見，並對工程公司虛報資料非常震驚；同時為康文署在審批文件上的角色感到疑惑，質疑當局是否橡皮圖章？又關注到是次演唱會的「租用人」大國文化的責任未明，表演從業員的保障需整體政策改善。另外，主辦方MakerVille曾表示將於政府調查報告公布後，公開獨立調查結果，專頁稱仍然在等待。文中最後表示MIRROR是事件受害者，但現在唯一站在記者面前的也是他們，要回應一些不屬於其專業範圍內的問題，承受各方質疑，對他們十分不公平，「一直以來MakerVille在公關傳媒面前的缺席，只會挑起更多矛盾，讓Mirror承受不必要的輿論壓力，模糊事件焦點。我們呼籲各涉事人士明確說明自己的處境，讓公眾理解他們的工作情況與遭遇；而MakerVille管理層亦必須親自出來面對傳媒與公眾，保護旗下藝人，讓他們能專心工作」。該帖獲超過1700人按讚，不少留言並表示贊同。

Mo爸前日回應了調查報告，並談及阿Mo近况；曾代另一受傷舞者張梓峯（阿峯）發言的幼稚園校監呂詩慧，亦向傳媒提及阿峯康復進度有正面進展，每天花大半日進行物理治療以鍛煉肌肉，但距離完全康復仍有很長的路，未知何時才能再踏舞台。他在這段時間想參與教育工作，教小朋友跳舞；呂詩慧又表示阿峯太太給他很大支持與全面照顧。

盧瀚霆新歌近120萬點播

另一方面，昨晚跟鄭欣宜舉行《拉闊音樂會》的盧瀚霆，本月12日晚上推出新歌《永順街39號》，分享他的小學豆芽夢，截至昨晚9時，約1日時間該歌點播已近120萬，神徒（粉絲暱稱）以行動支持教主。