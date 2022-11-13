【開箱】《她和她的她》 創傷後遺化成懸疑燒腦劇

車禍後再見已故父弟迷離事件

《她和她的她》講述林晨曦（許瑋甯飾）在獵頭公司擔任顧問，事業非常成功，卻從不交際應酬；有要好男友李皓明（李程彬飾），但對他若即若離。獵頭公司空降高層杜駿儒（吳慷仁飾），成為林晨曦的競爭對手。公司的聚會上，林晨曦重遇中學時的學姐顏聖華（賈靜雯飾），後者原來是杜駿儒的太太；林晨曦又碰到中學時很要好的同學楊佳纓（溫貞菱飾）與陳智苓（李霈瑜飾）。

李皓明遇見登門造訪林晨曦的林媽媽，後者哭訴女兒在父親和弟弟身故後，對家裏不聞不問，房子不保，她幾乎走投無路。另一方面，杜駿儒在人前假裝林晨曦對他糾纏不休，讓人錯覺兩人發展不倫戀，其實杜駿儒深夜威脅林晨曦返回公司，企圖性侵，最後林晨曦奮力頑抗才逃離，結果遇上車禍。醒來發現自己身在宜蘭老家，看到父親林友晟（伊正飾）與弟弟林震燁（徐鈞浩飾）尚在人世，還碰見跟李皓明一模一樣的刑警小劉。到底她到了平行時空，哪個處境才是真實？

《她和她的她》跟《華燈初上》一樣走懸疑路線，也是串流平台催谷流量的熱門類型。劇中甫開始故佈疑陣，講護老院發生命案，長期臥牀的退休中學老師謝志忠遭殺害，刑警小劉到場調查，護士長顏聖華受盤問。之後顏聖華再出場已是杜駿儒的太太，劇情也沒提及她在護老院工作，每次出場大多是開車送丈夫上班，全劇前半部分都像營造林晨曦身處平行時空。對比《華》劇聚焦花街柳巷的恩怨情仇，《她》劇多了一份對受創女性的關懷，無論在學校、職場或男女關係方面，性暴力帶來的傷害，劇中都有不同面向的描述。

譬如陳智苓加入新公司，看不過眼女上司性騷擾男同事；對於基層員工為了業績被迫陪酒的職場文化，亦憤憤不平。透過楊佳纓與母親安排的門當戶對對象交往，同意拍攝私密影片是否等同默許在網上「分享」？前作包括《我在墾丁天氣晴》的編劇溫郁芳，為《她和她的她》注入了性別意識；雖然陳智苓和楊佳纓是林晨曦的中學好友，又在性侵事件中被林視為出賣者，但陳楊兩條支線與推進林晨曦的主線部分，沒多大幫助。反而顏聖華才是全劇重要配角；同樣是性侵受害者，自幼由外婆帶大，比起林晨曦更孤立無援。她也沒從創傷中恢復過來，長大後嫁給了同樣受虐並施虐的丈夫，顏聖華在婚姻中受到冷暴力對待。中學時錯過了為林晨曦挺身而出的機會，到中年才有另一番覺悟及救贖機會，折騰多年終嘗試走出陰霾。她受的傷不會比林晨曦少，這角色值得更多戲分，也能幫林晨曦的角色更立體。

美劇《不可置信》的不同取材

《她和她的她》共9集，其實刪短兩集，劇情會更緊湊，尤其最後林晨曦與母親和解後「重遇」父親與弟弟的種種剖白，略嫌婆媽和畫蛇添足。此劇講述的創傷後遺源於失信，性侵讓身心受傷，之後的公義難伸，加害者接連犯錯而沒受罰，親人的種種逃避、包庇與妥協，才是深刻的二度傷害。此劇讓人想起3年前同樣在Netflix播出的美劇《不可置信》（Unbelievable），《她》劇中林晨曦與家人失卻信任；《不》劇主角Marie遭蒙面男子入屋強暴，因過往經歷，多次落口供期間所展現的冷靜，遭寄養家庭和執法部門不信任，迫使她最終稱謊報，並由原告變成被告，遭所有人唾棄，身心崩潰。她不像林晨曦，即使報了警，但遇到不專業也欠同理心的執法人員，Marie同樣遭受二度傷害。兩劇取材不一，但「信任」對受害者而言，同是關鍵詞。