有電視台斟合作 鄭裕玲想拍旅遊節目

搵靚仔陪打籃球自肥

Do姐在賽事首回合結束後，跟劇集《季前賽》監製兼導演袁劍偉搞氣氛，稱技癢要落場打波，想揀顏值高的靚仔陪玩，袁劍偉選姜濤、呂爵安（Edan）及ERROR，眾人包圍Do姐，何啟華（阿Dee）與梁業（肥仔）合力抬起Do姐，後者拿着籃球作狀投籃，並交由193（郭嘉駿）射入，場面搞笑，Do姐笑認自肥成功。

Do姐表示回復自由身想試新事物，即使地位高，也要有人邀請才做。她表示曾不想拍戲，現在反而想再做，但嫌拍劇辛苦兼有恐懼症，拍戲則未決定。Do說：「我完約後都有電視台斟，邊度都可以傾，合作要視乎劇本，演舞台劇要較長時間，不過我什麼都不抗拒，也有興趣拍旅遊節目，要去未去過的地方，或者用不同模式拍。」她自嘲歌藝麻麻，否則早已出歌，聲稱不敢跟MIRROR合唱，但萬事有商量，最緊要工作合適。她透露尚欠無綫兩個節目，稍後要回去拍。近日重播《男親女愛》，Do姐表示相隔20多年，估不到大家仍然喜愛，感到非常開心。