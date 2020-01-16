為歌星隊射入奠勝球 193唔介意姜濤奪MVP

男團ERROR暫不太清楚姜濤傷勢，稱希望沒事。提到全靠郭嘉駿（193）最後射入一球，令歌星隊反敗為勝。梁業（肥仔）稱指派ERROR出場，令對方沒防範，到最後決勝負才進攻，自誇是氣氛製造者。姜濤奪最有價值球員（MVP），193認為無所謂，「名銜而已，獎項如浮雲，姜濤值得攞，他是亞太男歌手，我們叱咤獎都未攞過」。姜濤在劇集《季前賽》結局與葛綽瑤有咀戲，問193與肥仔有否在現場？193笑說：「我們已收工，蜻蜓點水有什麼好睇，濕吻就會睇。」他笑言想跟Do姐（鄭裕玲）拍咀戲。其他成員叫他不要嚇走對方。他們透露在後台趁機邀Do姐合作，但對方正吹頭，聽不到他們說話，無反應。

張繼聰面對MIRROR無面畀

張繼聰在首回合射入數球，他自認有神勇表現，事前跟方力申秘密練波。方力申表示為比賽積極練波，一個月沒游水。雖然他沒入球，但自稱幫到手，「一球偷波，一球助攻」。他們搶波會否擔心「鏡粉」不滿？張繼聰笑指陳卓賢（Ian）上籃時他都縮，但之後無面畀。方力申說原本以為有主場之利，但變成似作客，「幸好有強大心臟，才頂得住」。

姜濤入院檢查要做手術

姜濤昨晚發文報平安，寫道：「很抱歉又讓大家擔心！昨（前）晚去醫院做了詳細檢查，現已安排好了手術時間，我會努力康復，請放心，昨晚所有人都表現得很精彩，每個人都是MVP，希望以後再有機會在球場上見。」

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