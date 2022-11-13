鼎爺大讚新抱廚藝不錯 李泳豪澄清婆媳沒不和

李泳豪透露待疫情再趨穩定，政府進一步放寬防疫政策，便一家人飛到台灣玩。鼎爺形容新抱茶不只甜，簡直是濃烈，直認恨抱孫，渴望三代同堂一齊煮美食，更願意傳授孫兒廚藝。李泳豪表示正努力，暫時未有好消息，如果造人成功必定公開。

指施明約新抱行街傾寵物經

Agnes稱活動主角是鼎爺，自己只是配角。問到有關施明不喜歡新抱的傳聞？李泳豪表示原本不想家事外揚，但要澄清他與媽咪及婆媳間絕無不和，「我跟媽咪日日通電話，亦想澄清，媽咪沒有不喜歡Agnes，她知道我要結婚，我亦有邀請媽咪出席婚禮，知道媽咪不出席有內情，替太太感冤枉，也有安撫她」。他指太太與媽咪有見面約行街，有傾寵物共同話題，稱家人間清楚內情就可以。他與胞兄李泳漢也沒事，稱哥哥被人挑撥，較容易情緒激動。Agnes亦讚奶奶漂亮和身材好。

記者：林蘊兒