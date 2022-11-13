羅毓儀盼《下流》續集加男友角色 郭柏妍演技獲讚 擔心變開心

江嘉敏不知演出劇集兩度抽起

江嘉敏因腸胃炎，只跟團隊影合照。她透露腹瀉持續兩天，前日缺席節目巡禮，昨日看醫生，腳軟跳不到，希望盡快康復。提到她主演劇集《新四十二章》兩度被抽起，錯失爭獎機會？她稱沒留意，相信公司安排有原因，對獎項沒想太多，但為劇集花好多時間學吊威吔及功夫，想觀眾看到。

張振朗最近不用拍劇專心排練，閒來煲劇，睇好陳山聰奪視帝。曾有「地獄黑仔王」之稱的他自嘲在劇集延播方面好有經驗，安慰江嘉敏樂觀面對，「不緊要，我的劇被抽起過無數次，但一定有播出的一天」。

記者：鍾一虹