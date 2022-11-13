90歲胡楓紅館騷載歌載舞 張學友跪拜祝壽 叫契爺年年開騷

修哥在舞蹈員伴舞下連唱《紅日》、《舊歡如夢》為演唱會揭開序幕，他說：「我第一次開演唱會日場，不知掌聲跟夜晚是否一樣。」全場拍掌支持。他說演唱會改期兩次，幸好不需要等到91歲才開到。

修哥表示有很多嘉賓捧場，隨即介紹坐在台下的許冠文（Michael），讚對方演而優則導，還獲金像獎終身成就獎。Michael站起身跟修哥和觀眾打招呼說：「我攞什麼獎對香港人都不重要，最重是你年年好似今日一樣，跟我們唱歌，修哥要長命150歲，我已經無幾多個人可以尊重。」

張家輝任嘉賓自認小鮮肉

張家輝出場唱《分分鐘需要你》後，問換了銀色閃亮西裝的修哥為何選這首情歌給他唱，修哥扮傻。張家輝續道：「你當我是契仔定條仔，以年齡對比，我還是小鮮肉。」修哥指關詠荷當家輝是小鮮肉。接着介紹「Lady羅蘭」出場，羅蘭與修哥夾攻張家輝，指他做導演不找他們演出，但讚對方乖仔，對他們很有心，每次出埠工作回來都請他們飲茶。羅蘭自嘲五音不全，但多謝大家包容，獻醜唱《漫步人生路》。

蔡一智蔡一傑現身送驚喜

草蜢蔡一智與蔡一傑突然出場，給修哥驚喜。他們說：「我們很愛修哥，唱一首《永遠愛著您》。」兩人指修哥不知他們會出現，原本在草蜢演唱會後去旅行，蘇志威已離港，他們知道修哥90歲開騷，特別來送驚喜，又稱修哥是典範，會學他跳到90歲。

修哥之後獻唱黎明《那有一天不想你》、劉美君《一雙舊皮鞋》、林憶蓮《還有》後，唱到學友的《愛是永恆》時，學友從台下升上來壓軸現身，全場尖叫拍掌，氣氛高漲。修哥見到學友即感動落淚，哽咽跟學友合唱，之後擁抱。學友突然跪拜修哥說：「我好耐無跪過人，除了太太。我為你祝壽，祝你身體健康，壽比南山。」他讚修哥犀利，自己90歲仍可站在台上唱歌便心滿意足，希望修哥演唱會可以好似五月天，一年做一次，並叫修哥不用擔心沒有投資者，「明年再開，我夾埋一份」。

學友壓軸出場 修哥感動落淚

修哥表示不敢找契仔學友做嘉賓，「我不想叫學友做嘉賨，因86歲開演唱會時，學友也在新加坡開騷不能出席，他竟然想到利用人造衛星直播跟我合唱，無端端花幾十萬做乜！今次我沒準備叫他，但他傳短訊給我，問我開演唱會預不預他」。接着張家輝突然再出場，如願和「阿哥」學友合唱《情已逝》，還拉着原本想落台換衫的修哥一齊唱。修哥要學友「提水」，學友笑說：「又話識唱我啲歌？」學友為讓契爺輕鬆換衫，再獨唱《歲月流情》。尾聲時，修哥一身白馬王子Look與眾嘉賓合唱《朋友》。其他表演嘉賓有薛家燕、陳欣健、顧紀筠、胡渭康及《愛．回家》一班演員，還有修哥的孫女、曾孫等。黎明、容祖兒、成龍等送花籃祝修哥演出成功。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

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