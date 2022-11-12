事務所遭警方搜查 傳與富豪舊愛有關 朴敏英拖累劇集結局低收

文：蘇珮欣

據韓國SBS新聞報道，朴敏英所屬事務所Hook娛樂位於首爾江南區的辦公室，前日中午12時至下午5時期間，被韓國警察廳嚴重犯罪搜查科到場蒐證，警員從辦公室帶走大批文件。韓媒指警方對演藝公司展開搜查，做法並不常見，警方亦未有透露搜查原因。

尹汝貞李勝基恐受牽連

朴敏英去年底與前經理人公司Namoo Actors約滿後，隨即加盟綠蛇傳媒旗下子公司Hook娛樂，有指綠蛇傳媒會長袁英植（音譯）與朴敏英前男友姜宗賢關係密切，二人商業合作頻繁。據報姜宗賢持有3間上巿公司，均用胞妹名字登記，而這些公司最近亦被警方搜查，不排除與Hook娛樂有關。有演藝界人士認為，警方搜查Hook娛樂或許涉及營運問題。截稿前為止，Hook娛樂仍未作出回應，公司網站更停止運作。

Hook娛樂擁有不少知名藝人，除了朴敏英外，還有《農情家園》金像女星尹汝貞、《內科朴院長》李瑞鎮及《依法相愛吧》李勝基等，如果事務所涉案，恐怕對旗下藝人形象亦會帶來負面影響。

提起朴敏英，她跟《極速首爾》高庚杓合演有線頻道tvN愛情劇《月水金火木土》，前晚播出第16集結局，收視率錄得3%，較上集微跌0.1個百分點，雖然未算全劇最低位，但已無法重返首播最佳成績3.9%，相信跟她搭上姜宗賢，導致形象變差有關。

結局講述曾經任職「合約妻子」的朴敏英，擔心在感情上再次受到傷害，故意避開男友高庚杓。其後朴敏英獲母親開解，決定向男友坦白，二人關係更勝從前，繼而決定結婚，但不會舉行婚禮。高庚杓一直為是否應按照傳統向朴敏英求婚而苦惱時，朴敏英竟搶先向男方求婚，令他大為感動，二人甜蜜咀嘴，大團圓結局。

《真劍勝負》結局收視報捷

跟《月水金火木土》同時段播出的KBS劇集《真劍勝負》，前晚亦播出第12集結局，收視率達6.3%，較上集升1.6個百分點，追平第9集高位，成績理想。最後一集講述飾演檢察官的男團EXO成員D.O（都敬秀），在律師河俊協助下，終把奸角金昌完拘捕，D.O首次穿上檢察官袍，在法庭指證金昌完殺人及教唆殺人等罪行，後者被判罪成，但結局留下伏線，金昌完獄中致電某人，計劃東山再起，為開拍第2季鋪路。