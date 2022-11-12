事業再陷低潮 李璧琦有老公做後盾不棄歌手夢

音樂路迂迴 將挫折化動力

Becky天賦語言和音樂才能，曾被封明珠台女神，多年前參加《星夢傳奇》獻唱歌劇《歌劇魅影》歌曲《Think Of Me》一鳴驚人。她6歲學鋼琴，小時候是校園風頭躉，但音樂路上迂迴曲折。她說：「17歲讀中學時經歷人生第一個低點，有次學校在文化中心搞大型活動，我在音樂劇《美女與野獸》演女主角，唱歌途中個咪跌入衫內兼扯斷埋，我靈機一觸，撲向台前擴音器跪地喊住唱。當時嚇到好亂，之後換回校服再出場唱詩歌，因企錯位，事後被老師指摘不合作，要我站在班上鞠躬道歉，是人生最大打擊。老師叫我將件事放下，就歡迎我繼續參加詩歌班，此刻我難以接受，由學校行去石澳沙灘崩潰大喊，同學來安慰，我仍繼續發呆，再由石澳步行回堅尼地道住所，行到凌晨四五點。之後我開始不發一言，兩個月變了啞巴，媽咪擔心得幾乎帶我去睇醫生」。Becky受打擊後抗拒參加詩歌班，專心練獨唱，報名參加6個校際音樂比賽，結果贏了5個冠軍，「經歷提醒我無論做女主角或什麼位置，要保持謙卑心態。好開心將挫折化為動力，否則可能反效果，阻礙發展」。

夫妻感情增進 沒生育計劃

疫情下令Becky再現低潮，超過10個商演取消，損失6位數字，近半年自資6位數字出歌，公司營運資金有出無入，跌落新低，她說：「想堅持下去，又想放棄，內心好掙扎，希望疫情快點過去，多接騷搵錢。」Becky嫁到好老公蘇銘熙，但不是做闊太賺錢買花戴。她表示跟老公講心不講金，日常生活互相支持，經濟則自負盈虧。不過她正值低潮，多得另一半做後盾，「老公任職信用卡公司，工作穩定，叫我倚靠他，還給我附屬卡，但我只用來搭的士」。她與老公疫境中感情邁進一大步，但沒有生育計劃，「我奶奶好開通，加上我跟老公結婚時有共識，想輕鬆自由過二人世界，亦在非洲、緬甸及廣西等地助養了4個孩子」。

化妝：Debbie Tai

髮型：Alexx Chan@DAK

記者：鍾一虹