【開箱】《黑豹2：瓦干達萬歲》 王者魂不滅 公主復仇記

瓦干達兩場喪禮

《黑豹2》仍然由上集導演賴恩古拉（Ryan Coogler）操刀，「黑豹妹」萊蒂茨亞韋特（Letitia Wright）及黑豹女友「娜姬雅」雷碧達尼安高（Lupita Nyong'o）等原班人馬演出，遺憾的是主角卓威博士文前年病逝，終年43歲，Marvel電影公司表明不會以其他演員接替角色，以示尊重，因此續集故事走向，便成為新片最大懸念。

首集以「黑豹」鐵查拉（卓威博士文飾）登基成為瓦干達國王揭開序幕，有誰估到4年之後，《黑豹2》第一場戲，卻是鐵查拉的喪禮，更重要的是，今集喪禮不止一場，實在令人唏噓。新片以瓦干達的盛大國葬揭開序幕，先讓台前幕後與觀眾一同悼念故人。

黑豹死訊震驚全球，多國領袖卻趁火打劫，要求瓦干達女王出席聯合國聽證會，與世人分享珍貴的汎合金，女王當然拒絕，一場資源掠奪戰由此展開。

奸角設計有驚喜

美國政府秘密勘探並嘗試開採深海汎合金礦，觸動海底王國塔牢金領袖、泰諾烏爾達（Tenoch Huerta）飾演變種人「納摩」的神經，後者遷怒於瓦干達保護資源不力，要脅對方擺平事件，否則先向瓦干達開戰，再對人類趕盡殺絕。為了保衛地球和平，應對塔牢金武力威脅，「黑豹妹」舒妮（萊蒂茨亞韋特飾）決定繼承亡兄遺志，接任成為新一代黑豹，帶兵討伐納摩。

《黑豹2》有不少驚喜位，編劇對於納摩的角色塑造相當細緻，雖屬今集奸角，但他的立場清晰，一切行徑以保護國民生命為出發點，而非好大喜功、窮兵黷武之徒，令人對他日後在MCU的發展相當期待。

另外，上集扮演鐵查拉堂兄弟「金錢豹」的米高佐敦（Michael B. Jordan），亦以特別方式回歸。舒妮認定其兄之死，跟金錢豹把瓦干達所有心形草藥燒毀，導致黑豹失救，早已懷恨於心，其後她以高科技複製心形草藥，喝後靈魂來到先祖之地，卻非遇上亡兄而是金錢豹，後者一番言論，激起舒妮以暴制暴之心，誓要血洗塔牢金，並向納摩索命。到底有誰能夠安撫她的瘋狂殺意，讓她從復仇中獲得釋懷，重回正軌？

機甲設計成敗筆

卓威博士文雖已離世，但他的精神卻貫穿全片，觀眾都能清楚感受到黑豹對每個角色的正面影響，實在令人感動。片尾只有一個彩蛋片段，跟Marvel前作如《永恆族》一樣，用作介紹全新角色登場，卻非如傳聞所講的超級奸角「末日博士」，而是帶出黑豹的後裔，當這個小男孩以溫柔卻堅定的聲線向舒妮作自我介紹：「我是鐵查拉之子，瓦干達的王子。」觀眾即報以熱烈掌聲和喝彩回應。

《黑豹2》真摰而不煽情，相比Marvel近期影視作品如《雷神奇俠：愛與雷霆》及《變形女俠：律政英雌》等搞笑風格，顯示份外可貴。不過，《黑豹2》的機甲設計卻是一大敗筆，先說今集新增角色「鋼鐵心」，多明妮科恩（Dominique Thorne）造型有違漫畫原著的輕巧靈活，外觀變得笨重醜陋，完全欠缺線條美，而且戲中並未交代她跟已故「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）有何關係，莫非留代她的個人劇集才會提及？

另外，舒妮為侍衛長奧歌耶設計的「午夜天使」藍色戰鬥服，恍如機甲版「鐵血戰士」，同樣不堪入目。

上映日期：11月9日