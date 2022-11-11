誠意打動續約無綫 高海寧以視后為目標

高海寧透露之前有內地和其他公司招手，但內地公司沒有包底薪，簽約後要一齊搏，無綫勝在有人工保障，亦會放她往內地發展，「每間公司給的保證不同，視乎想要怎樣的工作氛圍。覺得只要找到自己的價值，在什麼公司分別不大」。是否以視后為目標？她直認是，但可遇不可求，希望遇到好劇本和角色，得到觀眾認可，讓大家覺得她實至名歸，並非為攞而攞，「現在差一個機會，在未有劇拍這段時間，沒有停下來，做回學生上戲劇班」。

未聞好友李佳芯拍拖

談到好友李佳芯傳有新戀情？高海寧驚訝表示不知情，「如果李佳芯真的遇到惜她的男人，當然替好友開心，是好事，女仔每個階段追求都不同，她應該要拍拖，甚至有更加好的消息」。

陳自瑤自言由細到大希望做魔術女郎，今次成就「解鎖」，興奮又開心，她說：「台慶表演的魔術驚險刺激又高難度，是拉斯維加斯級數」。邵初曾為慈善節目表演魔術，今次難度升級。問到識魔術的男仔會否特別吸引？她笑說最好不要，「我很易被人呃，如果對方還會魔術，驚很易『沉船』」。

記者：陳釗