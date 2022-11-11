《下流上車族》衝30點收視 召喚林敏驄著T-back唱主題曲

若再合作 江美儀另收保母費

問阿驄若收視達標是否真的著T-back獻聲？他笑言：「黐線！裸跑嗰個（曾志偉）都未『找數』。」劇集今晚大結局，阿驄聽到很多觀眾說不捨得，男女反應不同，男的大嗌校長（黃嘉雯飾）正，女的替江美儀心痛。有否信心衝30點收視？阿驄表示希望，若計埋跨平台收視，超過也不奇。不過他認為見好就收，不一定要「添食」，最開心見到劇集帶紅一眾演員，連隻狗都紅了，「他們現已獨當一面，不阻大家出去發圍」。

問江美儀若再跟阿驄拍檔吃不吃得消？她望着對方說：「人會進步，相信再合作的話，他應該再給多幾分薄面我，不會那麼扭計。（酬勞是否要雙倍？）我會跟幕後計數，最少要多份保母費。」阿驄笑言：「我對你都算係咁，仁至義盡。」江美儀說希望原班人馬再合作。是否想拍續集，安排小鮮肉給她？她笑稱可以一開場說她老公死了，再叫姜皓文回來。

「小三」黃嘉雯毋懼觀眾討厭

黃嘉雯劇中泳裝示人引起網民熱議，笑稱首次穿泳裝拍劇給了驄哥，參選港姐時都有穿泳裝，拍攝時不緊張。她不擔心劇中介入阿驄和江美儀婚姻惹觀眾討厭，強調沒有搶或勾引人夫，笑稱跟驄哥沒有咀戲，只是險些碰到。

黃嘉雯透露最近與蘇民峰合作拍節目，跟對方學風水，忙於溫書應付每集考試，笑言將來可以蘇師傅徒弟之名幫人看風水掙外快。她希望未來可以主持和演戲一起發展，亦想參與真人騷，「好似《CP訓練營》，我都想參加，節目有很多靚仔，當中李爾晨是我中學師兄，算得上青梅竹馬，但我看中『酒粒男』馮建晞，他很可愛」。

記者：陳釗