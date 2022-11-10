【開箱】《彬與瑛》 年輕版「半澤直樹」拯救面臨破產企業

主角背景迥異 同期入銀行

《彬與瑛》講述工廠太子爺山崎瑛（竹內涼真飾）與大財團富二代階堂彬（橫濱流星飾），兩人名字「彬」及「瑛」日語發音同為「Akira」，性格及際遇卻各有不同。山崎瑛童年目睹父親經營的小型工廠因資金不足倒閉，一家四口過着貧困艱苦日子，令他質疑銀行體系。生為大財團富二代的階堂彬，自小討厭家族生意，厭倦家人爭產糾紛，因而拒絕繼承祖父遺下的東海航運集團，繼承家業重責落在其弟階堂龍馬（高橋海人飾）身上。

彬個性沉着冷靜、處事理性，瑛懷着幫助小企業的理想加入銀行界，二人同期入職日本產業中央銀行。彬與瑛的表現在新晉職員中最為突出，被視為銀行界新一代精英，二人關係亦敵亦友。阿彬憑理性與才智為公司立下功勞，事業一帆風順。阿瑛終日為小企業奔波，不理上司指示，最終被降職到鄉郊分行。阿瑛卻沒放棄理念，積極協助當地小企業，提供各項財務建議及融資，帶起分行業績，獲得重返總行工作的機會。阿彬則一直逃避插手家族生意，當父親病逝，胞弟龍馬接掌東海航運集團，因誤信兩名叔父讒言，使集團面臨破產危機，隨時連累旗下4800名員工及其家屬生計。集團生死存亡之際，阿彬決定離開銀行，接掌家族生意，並與阿瑛合力設法拯救集團。

電影同名原著《彬與瑛》2006至2009年在雜誌連載，當時作者池井戶潤一直想擺脫「銀行小說作家」稱號，表示是其最後一部以銀行為題材的小說。書中注重人物描寫，包括兩名主角的瓜葛及成長。電影開端亦突出這一點，彬與瑛小時候已相遇，只是他們不知道，講述瑛在父親工廠倒閉時，與彬在街頭有過一面之緣，彬替瑛拾起掉下的頸鏈。片中以日本產業中央銀行為背景，與《半澤直樹》系列一樣，不過《彬與瑛》導演三木孝浩更改故事發生時間，「這是由年輕演員主演的青春電影，希望能吸引年輕觀衆，所以把經濟泡沫期（1986至1991年）改為雷曼事件（2008年）發生的年代，讓年輕一代更加投入」。

配角高橋海人值得留意

片中兩主角價值觀迥異，偏偏相遇兼合作。彬以利益行先，覺得對客戶太仁慈，最終會傷害自己，他曾對瑛說：「與人為善，只會害了自己。」面對彬的忠告，瑛報以冷漠表情及堅定神眼說：「一個人怎麼能將錢借給不信任的人？」意謂負責融資的銀行職員，怎能不信任前來借錢的客戶。瑛不僅與彬想法不同，跟上司不動公二（江口洋介飾）也合不來。後者對審批融資項目十分嚴格，目的是保障銀行體系穩定，也保障存款客戶，所以不會輕易「放水」。阿瑛起初因「太仁慈」被降職，後來學會助客戶解困，也不令銀行承受風險，最終不動公二對他刮目相看，批出貸款，助阿彬的公司解困。

劇中牽涉不少銀行融資概念及用詞，如合併、資產出售、債務相連等，即使對銀行運作不熟悉的觀眾，也不至於難以理解。然而片中為塑造阿瑛成為銀行界「英雄」，某些情節略嫌「離地」，如阿瑛父親的工廠經營困難，跪求銀行職員借貸不果，阿瑛隨即怒目相向；站在利益角度，難道銀行不借錢給即將倒閉的公司也有錯？

扮演瑛的竹內涼真，繼《下町火箭》及《陸王》後，再次演池井戶潤筆下人物，戲中其角色正面，演繹出基層奮鬥的心情，可是與橫濱流星所演的彬相比，後者更立體；彬自小看着家人爭產而不和，性格變得冷漠，但始終疼愛家人，最後亦出手拯救家族生意。戲中扮演橫濱流星胞弟的高橋海人，是男團King & Prince成員，角色懦弱無能，慘遭叔父擺佈，一心想表現自己卻導致集團陷入困境，角色惹人憐憫，高橋海人亦表現不俗，值得留意。上映日期：11月10日