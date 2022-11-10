爭議聲中首播 力撐編劇彼得摩根 Netflix老闆重申《王冠5》戲劇故事

英女王今年9月逝世，不少聲音批評講述她生平的《王冠5》不應那麽快上架；由於第5季敘述1991至1997年英王室的重要事件，包括戴妃婚變後受誘導接受電視訪問提及與王儲查理斯各有第三者、戴妃魂斷巴黎，還有報道稱內容提到查理斯拉攏時任英揆馬卓安密謀逼英女王退位等，惹來威廉王子及馬卓安不滿，後者發聲明譴責該劇「有害且惡意的虛構故事」。曾獲頒女爵士勳銜的《寫我深情》金像女星茱迪丹芝（Judi Dench）亦撰寫公開信，批評《王冠5》模糊了「真實歷史和粗鄙傳聞的界線」，擔心海外觀眾受誤導，「這對當事人（英女王及查理斯）不公平，也對王室聲譽有影響」。

「馬卓安」笑言英王室冠歐洲

《王冠5》如期昨日在Netflix上架，周二（8日）在倫敦舉行記者會，全新演出陣容：「英女王」艾美達史丹頓（Imelda Staunton）、「菲臘親王」尊尼芬派斯（Jonathan Pryce）、「王儲查理斯」杜明尼衛斯（Dominic West）、「戴安娜王妃」伊莉莎白戴比基（Elizabeth Debicki）、「英揆馬卓安」尊尼李米勒（Jonny Lee Miller）等，以及編劇及監製彼得摩根，連在上季扮演戴卓爾夫人的《X檔案》姬莉安德遜（Gillian Anderson）亦有現身。

Netflix行政總裁薩蘭多斯於首映禮前提及，《王冠》2016年播出首季，已是Netflix的王冠寶石，也是他職業生涯重要一頁，他亦十分敬重彼得摩根的視野及劇本。薩蘭多斯力撐彼得外，也提醒觀衆稱此劇只是戲劇化王室生活；又提到約10年前彼得摩根和此劇監製兼《跳出我天地》導演史提芬戴利（Stephen Daldry）向他提出拍攝《王冠》計劃，由劇本、製作到每兩季換一批演員的概念已很清晰，「畢竟這是英女王和王室的故事，以戲劇方法呈現」，他稱當中情節述說了英女王在位70年如何形塑這國家。薩蘭多斯表示當年Netflix買下《紙牌屋》首兩季也有很多話題，但無法跟第6季將會是終結篇的《王冠》相比，他很以此為傲，「我知過去幾星期很多人談論《王冠》，明天（昨日）當觀衆看罷，所有議論將會是新一季如何精彩」。

新一季衆主角也在記者會談論扮演的角色，飾演戴妃的《天能》伊莉莎白戴比基稱演這經典人物十分緊張，也覺得責任重大，因為要演繹彼得摩根筆下的「戴妃」，然而觀衆可能對這角色各有聯繫和回憶。扮演馬卓安的《迷幻列車》尊尼李米勒自言來自社會主義的家庭，對保守黨的馬卓安有先入為主的偏見，加上對方在位時尊尼還是20出頭青年，但研究這人物後漸漸發現兩人有很多共同之處，愈演愈喜歡。記者會有傳媒問及為何英國王室在歐洲長期受歡迎，尊尼搞笑表示，「因為他們是最好的」。扮演王儲查理斯的《盜墓者羅拉》杜明尼衛斯則說：「因為最佳衣著！」飾演菲臘親王的《教廷白煙》尊尼芬派斯分析，其他歐洲王室的生活方式不一樣，「我的意思是他們大部分像普通人生活，乘搭交通工具，有自己的工作。我們（英國）不是這樣，身為王室就是他們的工作，當中有種神秘感」。