陪食陪玩𧨾掂「頑童」林敏驄乖乖做戲 失婚江美儀敞開心扉迎第二春

江美儀與林敏驄在《下流上車族》演夫妻大受歡迎，承認超乎意料感驚喜，男主角由姜皓文變成林敏驄，曾擔心效果和反應。談到首次跟林敏驄合作，她慶幸屬轉數快，不比對方弱，才可招架得住「老公」的「爆肚」，達到自然效果，大家睇得開心，鏡頭外她要付出耐性，「驄哥（林敏驄）似小朋友，喜歡別人讚美、𧨾佢開心，他算幾尊重我意見，我話潮流變了，勸他戒掉唔鹹唔淡的說話方式，他就不再講。拍劇時，劇組有時沒他辦法，會出動我招呼他，我畀其他人開工時間長，冇通告都出現陪玩、陪食，總經理曾志偉經常來電和發短訊，關心我有冇被驄哥蝦」。

自認鱷魚頭老襯底

跟林敏驄拍攝80日都相安無事，江美儀大爆在煞科當日被對方激嬲收場，「他不捨得完劇，又不懂表達，拍到最後一日對我不瞅不睬、不對稿、扭扭擰擰，於是我做出暗示，他叫我合照，我合埋眼影，到他臨走前終於開口對我講『多謝你一直包容』，我話『你原來知道㗎？』，再問他點解發脾氣，然後趕他走。收工後，他打畀我，我不接聽，隔幾日他再打來𧨾我，我才接聽，因為搞慶功宴驚他不來埋單，我們邊講電話邊鬥嘴。」

江美儀自認品性屬鱷魚頭老襯底，待人接物展現率真一面，卻經常被誤解為人好惡，遇上過去3年世界爆發戰爭和疫情，工作和生活放慢，在機緣下她開始學佛茹素，過程中有好多反思和調整，令人生有好大變化，她說：「學佛之後，我希望做人有進步，反思了好多，以前我好容易忟憎，可能好急想得到一樣東西，就用了令人討厭的方式，幾努力做事都不會好。記起好多人說過我起弶，回望自己好似巴巴閉閉，覺得需要收起兇惡和說話直接的一面，不讓別人感到難堪，希望令人舒服就有正能量。」

江美儀在去年生日後，成為全素食者，萌起減少殺生概念，決定不再接拍有關殺害動物、影響環境的廣告，「例如魚油丸製作過程會令條魚犧牲，其實有好多東西可以替代，我師傅話『你放過別人、別人就會放過你』，以前經常租船出海放生魚蝦蟹，其實不食肉、不殺害就等如放生」。除了宗教和飲食，她在疫情中習慣早睡早起及適量運動，「以前後生當然經歷過夜夜笙歌、劈酒，但身邊朋友都年紀大，開始學養生，朝朝約行山、跑步、食早餐。拍這部劇開了個『癲癲哋車家』群組，他們晚上11時傾偈，投訴我不應機無禮貌，其實我習慣10時多就入睡，早上7時起身」。

無追求者 在家搲腳趾

與吳君如胞弟吳君祥離婚後，回復單身的江美儀透露有參加社交約會，已經準備好迎接第二春，並笑說：「現在想找一個價值觀相似的對象，個個都以為我多人追，其實我在家裏搲腳趾。隨緣啦，李師傅（李居明）話我今年行名氣運，明年就有姻緣運。」會否渴望再婚？江美儀說：「不會，結過喇。這些遊戲不用玩兩次，兩個人喜歡就在一起，最好不要同住，分開住少拗撬，雖然已習慣單身，有自由，有時一個人在家食飯都會悶，若有人陪食飯、睇戲、傾偈，享受一下甜蜜，就好足夠。」

髮型：Ivan Lee @ Headquarters

服裝：MARELLA

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com