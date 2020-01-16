許晉亨烏龍險喪妻 李嘉欣重提入ICU猶有餘悸

兒子漸長 重拾二人世界

Michele與Julian結婚14年，恩愛如昔，隨着11歲兒子懂得照顧自己，夫妻漸漸重拾二人世界的美好時光，「我們多了私人享樂時間，多了一起外出吃飯，有時在網上或雜誌看到介紹新餐廳，我會約他一起品嘗美食，欣賞不同餐廳的特色裝潢，順道享受二人相聚的浪漫時光」。Michele大讚Julian是好好先生，每逢過時過節，必親筆寫心意卡送給她，每次吃大閘蟹，一定會將最好最靚那隻留給她。

拍過多部電影的Michele表示，印象最深是以上海話演出的《海上花》，很多鏡頭都是一take過，自由發揮度很高。拍攝王家衛執導的《墮落天使》時，最後一個鏡頭在一家很小的麵館內取景，攝影師用了超闊廣角鏡拍攝，拍出來的畫面雖是扭曲變形，卻營造了特殊的氛圍。

娛樂組