李政宰主演《星戰》外傳正式開鏡

【明報專訊】韓星李政宰去年憑Netflix劇集《魷魚遊戲》蜚聲國際，首次執導兼主演的電影《獵戰》，亦獲青龍獎多項提名，事業發展勢如破竹；早前有報道指他會主演影視串流平台Disney+《星戰》外傳劇集《The Acolyte》，原來已經開鏡。Disney+公開他在《The Acolyte》拍攝現場的照片，當中可看到他跟女主角、《飢餓遊戲》雅曼拉施丹堡（Amandla Stenberg）在細心聆聽導演萊斯克蘭（Leslye Headland）講解。
另一方面，Disney+亦公開了其他演員陣容，除李政宰和雅曼拉施丹堡擔正外，《22世紀殺人網絡》系列嘉莉安摩絲（Carrie-Anne Moss）、英國女星茱迪史密夫（Jodie Turner-Smith）等亦有份演出。
《The Acolyte》由「星戰之父」佐治魯卡斯（George Lucas）的電影公司製作，預計明年在Disney+播出。《The Acolyte》背景設定在《星球大戰》首部曲發生100年前，即高等共和國時代的最後日子，將由《失驚無神多個家》萊斯克蘭編劇、執導及監製。
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