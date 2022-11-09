李政宰主演《星戰》外傳正式開鏡

另一方面，Disney+亦公開了其他演員陣容，除李政宰和雅曼拉施丹堡擔正外，《22世紀殺人網絡》系列嘉莉安摩絲（Carrie-Anne Moss）、英國女星茱迪史密夫（Jodie Turner-Smith）等亦有份演出。

《The Acolyte》由「星戰之父」佐治魯卡斯（George Lucas）的電影公司製作，預計明年在Disney+播出。《The Acolyte》背景設定在《星球大戰》首部曲發生100年前，即高等共和國時代的最後日子，將由《失驚無神多個家》萊斯克蘭編劇、執導及監製。