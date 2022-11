「死侍」賴恩樂做外父 歡迎4千金

賴恩雷諾士今年9月發放片段中稱曉治積曼(Hugh Jackman)會參演《死侍3》並再次扮演「狼人」,有網民發現賴恩的拍攝地點跟美國樂壇天后Taylor Swift執導短片《All Too Well: The Short Film》中的地方一樣,因而聯想到Taylor可能會客串《死侍3》;賴恩前日在首映禮否認,當被問及會否願意跟她在電影中合作時,賴恩說:「當然了。」還讚賞Taylor是天才;又稱無論他和太太碧琪麗芙莉(Blake Lively)還是3到7歲的3名女兒,都很喜歡Taylor的新專輯《Midnights》。難怪該碟推出第2周依然賣出34.2萬張,蟬聯Billboard 200大冠軍,並且是7年來唱片第2周銷量的最佳成績。

另一方面,賴恩夫婦今年9月宣布將迎來第4胎,賴恩受訪時稱跟太太從來不會在分娩前預先得悉孩子性別;雖然已有3名千金,但樂做外父的他表示,希望第4胎也是女兒,「我了解女孩子,所以希望是女兒,但無論什麽性別也好,已有所準備」。