「死侍」賴恩樂做外父 歡迎4千金

賴恩雷諾士今年9月發放片段中稱曉治積曼（Hugh Jackman）會參演《死侍3》並再次扮演「狼人」，有網民發現賴恩的拍攝地點跟美國樂壇天后Taylor Swift執導短片《All Too Well: The Short Film》中的地方一樣，因而聯想到Taylor可能會客串《死侍3》；賴恩前日在首映禮否認，當被問及會否願意跟她在電影中合作時，賴恩說：「當然了。」還讚賞Taylor是天才；又稱無論他和太太碧琪麗芙莉（Blake Lively）還是3到7歲的3名女兒，都很喜歡Taylor的新專輯《Midnights》。難怪該碟推出第2周依然賣出34.2萬張，蟬聯Billboard 200大冠軍，並且是7年來唱片第2周銷量的最佳成績。

另一方面，賴恩夫婦今年9月宣布將迎來第4胎，賴恩受訪時稱跟太太從來不會在分娩前預先得悉孩子性別；雖然已有3名千金，但樂做外父的他表示，希望第4胎也是女兒，「我了解女孩子，所以希望是女兒，但無論什麽性別也好，已有所準備」。