「朋友論」疑激嬲捐腎閨密 取消關注社交媒體 莎蓮娜偕碧咸新抱開睡衣派對

莎蓮娜紀錄片《聽聽，最真的我》本月4日在影視串流平台AppleTV+上架，新片回顧過去6年來的生活，以及在精神健康方面的掙扎，當中包括取消2016年巡迴演唱會及對抗紅斑狼瘡等疾病的經過。2017年她接受美劇《追愛總動員之網絡邂逅》女星范絲亞雷沙捐腎，以活腎移植手術治療紅斑狼瘡，事後她撰文感激「好姊妹」送上「最好的禮物」。

受訪稱圈中好友僅Taylor Swift

為了宣傳新片，莎蓮娜頻頻亮相各大節目，又接受《滾石》雜誌訪問，自言入行至今一直無法融入名人圈子，「我在這行業只有Taylor（Swift）一個朋友，總覺得自己不屬於這裏」。昔日閨密如今竟然朋友不如？有關言論似乎令范絲亞相當不滿，據悉她曾在報道下留言：「真有趣。」未幾即刪除。昨日有網民發現，范絲亞已經取消關注莎蓮娜的IG帳戶，似要劃清界線。不過，莎蓮娜仍有關注對方。

有知情人士爆料，原來在范絲亞捐腎後1年，她跟莎蓮娜已經斷絕來往，原因是後者曾經答應改變其不健康的生活習慣，結果言而無信，因此激嬲范絲亞。不過今年7月二人再次碰頭，一起拍攝TikTok短片，以為事過境遷？結果又再絕交。

雖然舊朋友離莎蓮娜而去，但她仍有新相識可慰藉，說的是英國「萬人迷」碧咸（David Beckham）的長子布魯克林（Brooklyn Beckham）和新抱妮歌拉佩斯（Nicola Peltz），後者為慶祝莎蓮娜紀錄片面世而舉行睡衣派對，二人穿著粉紅色同款絲質睡衣躺在牀上合照，狀甚親暱，布魯克林則親自下廚，招待一班新朋友，這跟莎蓮娜早前所指「一直無法融入名人圈子」似乎言行不一致。

維多利亞賀Geri 50歲生日

另外，布魯克林媽媽維多利亞（Victoria Beckham）上周六跟「辣妹」成員Emma Bunton及Mel C一起補祝隊友Geri Horner的50歲生日，她們穿著全黑晚裝合照，另一張照片則是維多利亞從後擁抱Emma，欣賞昔日演出片段而顯得相當感觸。不過，壽星女Geri及另一成員Mel B則不在照片之內。