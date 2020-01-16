《903 AllStar 籃球賽》炒至2萬元一張 張繼聰方力申倒戈DJ隊 搏盡求勝

903 DJ隊有外援張繼聰和方力申，二人10年前曾參加同一籃球賽，當時是歌星隊，今年倒戈。DJ隊特別請來香港前籃球隊成員、曾任甲一籃球隊教練香振強相助。日前森美與阮子健等一眾903 DJ跟張繼聰和方力申練波。

張繼聰說：「如果今年再打番歌星隊，無得玩㗎啦，我唔想再見到森美喺更衣室度喊。」方力申說：「為了幫DJ隊，我連游水都放低，比賽前日日私下book場練波。今次有香振強教練幫我們認真鍛煉及排陣，我們士氣好高，好有信心贏。阮子健同我講，10年前我喺歌星隊專注防守，佢成場只入得兩分，今次我們齊齊喺一隊，仲會輸？」

娛樂組

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