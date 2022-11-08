自認弱勢老婆曾被方平鬧到喊 鮑起靜：現在愈老愈相愛

不會做乞人憎婆婆

鮑姐表示上次飾演類似角色，已是多年前亞視劇《再見艷陽天》的衰格細奶奶，她說：「其實我覺得Emma婆婆不一定是衰格，她很有代表性，現在好多婆婆都係咁，或許少點為人着想，不太通情達理，其實心地不壞，並會慢慢改正。」她表示跟劇中兒子的嗌交戲拍到好攰而且很激心，因講述兒子要狗唔要阿媽，她激到加對白高呼：「我唔制！」就因為當時嬲到極點，反而在場個個都讚好，認為劇情帶出老人家不體諒子女，其實是自己攞嚟激心，她說：「所以我經常警惕自己，現在老了，千萬別做乞人憎的婆婆，要通情達理，如不是這樣，不單止仔女不能跟你相處，連朋友也很難跟你相處。」

幫女兒換身分證出事

平時和藹可親的鮑姐笑言演該角色一點也不辛苦，可謂暢所欲言，因平時說話不會這樣尖酸刻薄，覺得非常過癮。拍攝前可有找老公方平練習？她說：「點敢呀！他太強勢，我太弱勢了。」她透露從未試過跟女兒嗌大交，但與老公試過，「真係好激！記得是為了幫女兒換身分證，我嫌麻煩只填上女兒的英文名加姓氏，沒填英文全名，換完被老公鬧到我喊，連工人都喊埋，嬲到咁，我都知自己唔啱，女兒個名是奶奶改的，其實應要用全名，諗番起為咗呢件事鬧到咁樣，都幾好笑。其實老公平時很惜我，亦很少鬧我，現在愈來愈相愛。我覺得兩夫妻好奇怪，年輕時，老公睇見我湊女又要煮飯，什麼都由女人做晒，都唔惜老婆；人老咗，反而多了體諒，不止惜老婆，連惜女、惜孫都多過以前，完全唔同咗，連態度都唔同晒。人真的會改變，好事來的」。

被「次郎」林敏驄考起

不過，鮑姐拍《下流上車族》也被考起，因劇中跟「次郎」的對手戲真的很難，因牠一定要主人餵才食，要用盡方法才引到「次郎」肯讓她餵，但論難度，也比不上「搗蛋王」林敏驄，不時「爆肚」經常NG，她笑說：「搞到我哋一戙都無，不過呢部劇，個個都要睇林敏聰，無論睇佢點樣叻，或想睇佢點樣死，都一定有人睇。」她稱當初與江美儀都有點驚，因聽聞林敏驄不受控制的，她說：「咁點算，不過唔緊要，有江美儀搞得佢掂，好彩有佢，拍落又OK，原來林敏驄是個好有感情的人。」

記者：林祖傑