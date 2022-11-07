【開箱】《珍奇櫃》 金像導演基拉莫狄多路奇幻大觀園

每集不同導演

來自墨西哥的基拉莫狄多路，過去以執導恐怖片起家，進軍荷李活後，保持個人風格，就是天馬行空，由超級英雄片《天魔特攻》與《幽靈刺客2》、奇幻懸疑《魔間迷宮》及《忘形水》、科幻特攝《悍戰太平洋》，到回歸驚嚇原點的《血色莊園》等，從未令忠實粉絲失望，《珍奇櫃》亦一樣。

基拉莫狄多路曾監製Netflix動畫《巨怪獵人：幽林傳說》，2018年雙方再度商討合作，原本計劃開拍電影，結果變成製作劇集《珍奇櫃》，全季共分8集，每集最長1小時，內容短小精悍，故事節奏明快，不禁令人聯想起另一金像大導史匹堡（Steven Spielberg）前年為Apple TV+監製的同類短篇系列《幻海奇談》。

《珍奇櫃》每集開始前，先由基拉莫狄多路現身念開場白，道出故事主旨，同時宣布導演名字，陣容星光熠熠，除了由他自編自導的《36號拍賣品》外，還有《心慌方》導演雲新素拿他利（Vincenzo Natali）拍攝《墓地老鼠》、《吸血新世紀》嘉芙蓮赫域姬（Catherine Hardwicke）執導《女巫之家的夢境》、《狂屠絕路》柏諾斯高馬圖斯（Panos Cosmatos）炮製《鑑賞會》等。另外，《外在》安娜亞米普（Ana Lily Amirpour）和《呢喃》珍妮花堅特（Jennifer Kent）過去分別贏得威尼斯影展評審團特別獎，可謂信心保證。

《36號拍賣品》講述退伍軍人尼克以變賣貨倉雜物維生，某日發現一張通靈桌內收藏3本用以召喚惡魔的神秘書籍，有買家出價30萬美元，希望尼克尋回失蹤多年的第4本書，他為錢重返現場，誤把貨倉內的木乃伊喚醒，下場悲慘。故事看似嘲諷主角貪得無厭，其實他性格自私，平日拒絕幫人，到了生死關頭，別人亦拒伸援手，任由他死於魔鬼手下。

棄用明星 更有真實感

講述墓地管理員監守自盜的《墓地老鼠》，主旨看似亦是「人為財死」，導演其實另有所指，以老鼠暗喻海外的經濟入侵者，主角聲稱只要港口存在，牠們就會乘着商船偷渡而來，更特別提到「馬來西亞、中國和象牙海岸等異國土地」，難道不擔心觀眾批評此劇有「辱華」之嫌？

《女孩夜半不回家》美國女導演安娜亞米普執導《外在》，劇中女主角史黛西同樣貪婪，卻非為財富而是美貌和人氣。外表平凡導致缺乏自信的她，某日使用神秘護膚品後，變得容光煥發，終獲得同事認同，令人聯想起韓國動畫《整容液》，兩者都是講述女性為了改頭換面而付出無可挽回且令人心寒的代價。

《珍奇櫃》導演刻意棄用荷李活明星，反而令故事更具真實感。其中一集《女巫之家的夢境》起用電影《哈利波特》「榮恩」路柏格連（Rupert Grint）飾演雙胞胎的哥哥吉爾曼華特，算是全劇最有「星味」主角。故事講述他小時候目睹妹妹愛柏莉遭魔鬼帶走，自責未能保護她，長大後遍尋女巫、靈媒等求助但不果，某夜他聽從神秘男子建議，喝下「黃金水」後能穿梭秘境，並跟妹妹重逢，代價卻是交換生死，不禁令人反思生命何價。