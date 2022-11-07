木村拓哉騎馬出巡 創造2億經濟效益

受到韓國梨泰院人疊人慘劇影響，岐阜警方增派500多名警員到場維持秩序，警力是過去的5倍。據日媒報道，雖然現場秩序良好，仍有少數參加者因人群擠擁而感不適，亦有人意外跌倒而需送院接受治療，但傷勢並無大礙。部分經抽籤後獲得入場券的幸運兒通宵排隊，靜候上午進場，希望爭取最佳觀賞位置；亦有粉絲拿着印有木村肖像的扇子，到場為偶像吶喊助威。下午1時半左右，木村振臂一呼「各位，我們出發了」，在大批工作人員擁護下，跟伊藤分別騎馬出巡，整條遊行路線長約一公里。

活動結束後，主辦單位公布初步統計數字，一連兩日「信長祭」吸引約62萬人次到場參觀，刷新信長祭史上最高紀錄。有日本金融機構事先估算，今次祭典有望為岐阜帶來39億日圓（約2億港元）的經濟效益。