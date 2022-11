BSB成員Nick胞弟 9歲出唱片當歌手 34歲Aaron Carter陳屍浴缸遺稚子

據美媒報道,警方上周六接報到Aaron Carter位於加州蘭開斯特的住所,在洗手間浴缸發現其屍體,認為死因可疑。Aaron的經理人公司亦發聲明稱,「接到Aaron Carter的死訊,我們極度哀傷及震驚,他的死因目前仍在調查」。其後Aaron經理人公司的官方社交平台,再公開悼文,形容Aaron愛冒險及浮躁,很多人都知道他很狂野,但更多不為人知的是他有顆溫柔的心,很有禮且真誠的關顧他人。文中指他有時沒做很好的決定,也承受了苦果,但他同時會罪疚,嘗試改正及修補。

稱遭胞姊性侵

Aaron Carter於1987年在佛羅里達州出生,在家中排行最幼,上有3個家姐,比Aaron年長7歲的大哥Nick Carter,是男團Backstreet Boys成員,未知是否因此他很早入行,1997年僅9歲已推出首張同名大碟,全球累計過百萬張銷量,3年後第2張大碟《Aaron's Party (Come Get It) 》面世,單在美國已賣出300萬張,人氣高企,並先後為Backstreet Boys及其時當紅的Britney Spears擔任巡迴演唱會嘉賓。

除了唱歌,Aaron Carter亦有拍劇及電影,包括《Lizzie的天空》及《肥騰騰與眼濕濕》,亦參與過百老匯音樂劇演出,以及參賽2009年《與星共舞》,最後得第5名。不過成名甚早的Aaron也跟很多童星出身的演員及歌手一樣,多年來受吸毒濫藥等問題困擾,多次進出院舍戒除惡習,包括2017年因藏毒及藥駕被捕後。3年前Nick Carter曾報警,聲稱遭Aaron恐嚇要殺死其懷孕妻子;Aaron又曾公開表示,小時候遭胞姊Leslie性侵,後者2012年服用過量藥物逝世,終年25歲。

舊愛痛哭 稱獨自撫養兒子

Aaron Carter跟多次離合的Melanie Martin育有本月底才滿1歲的兒子Prince,兩人卻因吸毒及家暴等問題,Prince由Melanie的媽媽照顧。不過Aaron早前曾表示會再次戒毒,盡力爭取兒子的撫養權,他亦不時在社交平台公開跟兒子的合照。今年9月底Aaron出售位於蘭開斯特的獨立屋住所,標價82萬美元(約639萬港元),上月底仍未售出,並減價3萬至79萬美元,他當時把地產公司的截圖轉發到社交媒體,又留言稱「出售我的第2個家,地產公司對我超好。已經準備好在第3個家揭開新一頁,計劃為家人製造美好生活」,似要為兒子展開新生。

Aaron Carter舊愛Melanie Martin獲悉死訊後在TikTok公開約兩秒影片,只見她坐在車上痛哭,其後發聲明稱,「我全心全意地愛Aaron,接下來會是沒有爸爸一起撫養兒子的旅程,請給予我們隱私,我們失去了心愛的人,也正在努力接受這不幸事實」。曾與Aaron合演《Lizzie的天空》的希拉莉杜夫(Hilary Duff)、男歌手Tyler Hilton、男團New Kids on the Block等均發文致哀。