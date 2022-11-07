51歲江美儀宣布「封腿」告別「黑絲」 視帝大熱林敏驄自嘲買粉絲造勢

記者：林祖傑

一眾《下流上車族》演員玩遊戲時，林敏驄發揮搞笑本色，他與「小三」黃嘉雯合照時叫「老婆」江美儀「死開」，及後要他從黃嘉雯劇中的泳衣戲服與江美儀的「黑絲」二選一，阿驄選了泳衣。劇集本周踏入結局篇，林敏驄稱身邊追劇的朋友都說不捨，並大爆結局篇的演出，是他從影以來最好睇。

談到現場有粉絲舉牌支持力撐他做視帝，林敏驄自嘲：「花了很多錢請回來，輸人唔輸陣，阿婆都整兩個先。」他最開心是有男觀眾說，看他和鮑姐食車仔麵場戲十分感動。問他對爭視帝是否信心大增？他說：「已經當贏啦，咁多人嗌我車總。」

唔敢追「獎門人」裸跑「找數」

林敏驄早前向總經理曾志偉主持的《開心無敵獎門人》挑機鬥收視，輸家要裸跑，《下流上車族》最高收視26.8點撼贏《獎門人》，問可有催促曾志偉找數？他笑道：「講笑啫，唔好咁認真，沒有找他，反而打完風第二朝，他一早傳短訊給我報喜。」並稱沒有提對方要「找數」，認為做人要厚道免得罪人，怕對方嬲。曾志偉是否仍在生氣被他整痛耳仔？他笑言：「耳膜好快生番。」

51歲江美儀宣布此劇後「封腿」不穿黑絲襪，「夠了，我將最後一次奉獻給驄哥」。林敏驄聞言笑說：「唔關我事，我制止唔到呀，工作人員走晒，佢仲要剝，佢開機拍自己㗎。」江美儀搞笑附和：「係，我自己開機拍，繼續跳舞。」

鮑姐讚羅毓儀乖巧聰明

鮑姐與羅毓儀劇中的婆孫戲感動不少觀眾，二人表示很開心劇集獲高收視。鮑姐表示這套本來是喜劇，但拍攝後發現有好多喊戲，笑中有淚，並透露最後5集，會有很多催淚感人場面。她大讚羅毓儀乖巧且聰明到不得了，最難得是演戲感情豐富。

問羅毓儀獲鮑姐大讚，今年可有信心奪得飛躍進步女藝員？她說：「如果有得攞當然好開心，但不敢諗太多，想成套劇一齊好，希望可以攞最佳劇集。」她拍攝時有向鮑姐偷師，以及細心聽對方的演戲歷史，感謝鮑姐帶她入戲，大家好有默契，建立婆孫感覺。