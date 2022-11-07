黎諾懿默認百萬續約無綫兩年

有傳黎諾懿會參與明年1月大騷《慈善星輝仁濟夜》，他稱未接獲通知，亦沒太大信心做直播大騷，反而想挑戰執導劇集。黎諾懿升呢監製，承認壓力增加，自爆監製首個綜藝節目《仨心友行2》蝕做，要倒貼找數，「做監製要學識理財，拍《仨心2》不識計預算，超支10多萬。現在經濟環境差，好難叫客戶贊助或公司代支，唯有用人工補貼，當交學費」。他慶幸之後監製3個節目已沒超支。

麥美恩有追求者 不排除閃婚

35歲麥美恩春風滿面，單身多時的她承認有追求者，是經朋友介紹的圈外人。她甜笑說男方未過3個月試用期，「不是林盛斌介紹，我靠自己，觀察中，想感情穩定些才敢帶見家長，家人有催婚。我已在『中女線』，不排除閃婚，有心理準備做媽咪」。她計劃聖誕節回加國休息兼探親，會放風試探男方反應，借機測試追求誠意。

記者：林蘊兒