King & Prince 3成員明年退團

【明報專訊】日本尊尼事務所繼日前管理層人事變動後，旗下人氣男團King & Prince的3名成員亦宣布退團兼離巢。《魔女的條件》瀧澤秀明辭任尊尼副社長及子公司Johnnys' ISLAND社長職務，由前男團V6成員井之原快彥接棒擔任Johnnys' ISLAND社長，副社長一職暫時懸空。尊尼事務所前晚突然宣布，King & Prince成員平野紫耀與岸優太明年5月22日退團兼離開事務所，另一成員神宮寺勇太宣傳完明年夏天上映的新片後，亦會於秋天退團及離巢。其餘兩名成員永瀨廉與高橋海人則繼續以King & Prince名義活動。3人透露組成King & Prince前，曾與時任社長Johnny喜多川約定，會以進軍海外為目標，現時情况有別，進軍海外目標難以達成，與公司經過深入討論後，決定尊重彼此決定。