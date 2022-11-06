相隔18年再受勳 無綫重視設慶祝會 汪明荃獲金紫荊星章「用影響力幫社會」

汪明荃（阿姐）昨日到禮賓府出席勳銜頒授典禮，並在社交網分享照片，有她跟特首李家超夫婦合照。阿姐之後與丈夫羅家英出席無綫為她舉行的慶祝會，無綫助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲代表公司向阿姐獻花，其他出席者有製作部經理（非戲劇分部）何小慧等。阿姐在台上致辭，表示得到「金紫荊星章」是對她一個鼓勵，「我們要珍惜在演藝界的角色，因為我們最易接觸到群眾，除要做好本分，還要利用自己的影響力和知名度幫助社會」。

珍惜工作崗位 不行差踏錯

阿姐接受訪問，透露收到無綫主席許濤和總經理曾志偉致電祝賀，多謝公司重視及為她慶祝。談到羅家英陪她到禮賓府受勳，她心情靚爆說：「老婆攞獎，一定要支持，他攞獎我都一定會去。」她稱最激動是得知授勳消息一刻，因「金紫荊星章」較難攞，今次除演藝外，也認同她對社會工作和傳統文化的貢獻，「對我是很大鼓勵，做藝人要珍惜自己的工作崗位，所以各方面我都非常謹慎，盡力不行差踏錯」。

聖誕節到東京旅行慶祝

阿姐說稍後可能約朋友食飯慶祝，因收到很多朋友祝賀，請大家吃頓飯都應該。她亦計劃聖誕節到東京旅行慶祝，說已很久沒去旅行，最近一次是到澳門開演唱會，但隔離很多日。最近忙粵劇排練，也為《歡樂滿東華》一段折子戲錄影及為12月演出做準備，工作後可以鬆一鬆。會否再拍劇？她稱沒想過，因擔心身體未必能應付，但有留意台慶劇《下流上車族》，讚鮑起靜演得很好，也看到林敏驄認真一面，笑言不知江美儀如何控制他。如要她跟林敏驄合作拍劇？阿姐笑說：「暫時接受不到，但對方很有才華，希望他多些拍劇。」她特別點名讚郭柏妍演出很自然，可以叫「郭自然」。

林超賢獲銅紫荊星章感榮幸

導演林超賢獲頒「銅紫荊星章」感開心及榮幸。他曾為廉政公署和警隊拍片，一直想服務社會，「作為一個只識拍戲的人，可以貢獻社會，是一件很快慰的事。這個獎證實自己多年來做的事正確，很欣慰」。他早前到馬來西亞拍新戲《爆裂點》波折重重，憶述在山洞拍攝時，突然下傾盆大雨，數分鐘內，水位由腳眼暴漲至腰，經歷大自然的力量。拍的山洞濕滑有泥濘，在斜坡因心急扭傷腳和腰，頂硬上繼續拍攝。他回港後看醫生傷勢有好轉，但仍感疼痛。

記者：陳釗