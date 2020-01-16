稱前妻指控不實 沒要求林鈺洧驗DNA 林俊賢自認真正受害者

「多次被前妻掌摑拳打」

對於前妻Jasmine的指控，林俊賢昨日接受傳媒訪問，並在社交網逐一回應及澄清；他承認曾與前妻發生兩次肢體衝突，第一次是他被Jasmine重擊才自衛還手，掌摑對方。第二次是因長期被對方精神暴力，有次被她指住鼻時，忍不住用口咬了對方手指一下，她立即離開及報警。對於Jasmine說當時只是用手推了他一下即被掌摑，林俊賢稱曾多次被對方掌摑及拳打，有時一言不合打爛家中東西又拿刀威脅，踢爛車的擋風玻璃等無數次。他指Jasmine所說全是不實指控，將事實顛倒，他才是真正受到多次暴力對待的受害者。林俊賢表示當年從未要求Jasmine墮胎，也沒要求過女兒驗DNA。

娛樂組