姜濤Jer歸隊宣傳《阿媽有咗第二個》 逾千粉絲迫爆商場 瘋狂尖叫

姜濤與Jer昨日聯同《阿媽有咗第二個》監製兼導演彭秀慧，以及鄧麗英、曾樂彤等演員到尖沙嘴iSQUARE出席宣傳活動。兩人出場一刻，全場瘋狂尖叫及大嗌偶像名字，他們向粉絲揮手打招呼。

彭秀慧：開續集睇緣分

電影港澳票房衝破4000萬，姜濤表示滿意，且不好意思，那麼久才跟大家見面，多謝大家如電影主題曲《風雨不改》一樣支持。Jer希望愈多人看愈好，多謝粉絲入場支持。問歸隊後如何幫手谷票房？他們表示沒特別去想，姜濤重視大家真心喜歡這套戲。問彭秀慧可有信心票房追近《明日戰記》、《飯戲攻心》？她稱片種不同難比較，對票房的概念較模糊，但當然想多點人看，更開心是見到現在香港電影業興旺。可有計劃原班人馬開拍續集？她表示看緣分，戲中每個演員都很忙，度期有一定難度。

Jer事故後首露面 心情緊張

Jer在事故後首露面，稱心情緊張，休息3個月調整心情後，之前的工作開始慢慢接軌。姜濤自演唱會後沒見到那麼多粉絲，有點不慣，望大家理解他的緊張。他知道有粉絲通宵排隊，希望大家小心身體，若有不適就不要堅持，身體最重要。提到他在電台節目表示計劃30歲後專心當演員，姜濤承認有此想法，跟家人旅行完有思考過前途，想嘗試另一樣專業。Jer表示雖有點喜歡演戲，但未來主線都是發展音樂，間中拍戲投入角色都開心。

姜濤籲支持《全民造星V》

有傳MIRROR可能解散？姜濤和Jer表示沒聽聞，也絕對沒有這回事，MIRROR成員是一條心。對於《全民造星V》面試宣傳一出，即惹大量網民負評，姜濤稱有留意，希望大家到時多點支持，始終香港演藝圈需要多些人才，而且參加比賽需要很大勇氣，並不容易。

毛舜筠身在日本 拍片支持

昨日62歲生日的毛舜筠（毛姐）身在日本，特別拍短片支持，她說：「我在日本，謝票工作交給兩個仔負責。這3個月來多謝觀眾支持，票房已達4000萬。阿媽就繼續在日本浸溫泉休息，阿仔你們要好好慰勞觀眾。」彭秀慧表示等姜濤、Jer歸隊很久，在公在私很掛住他們，但又缺少毛姐，因他們決定出來的日子時，毛姐已買了機票離港，真的晴天霹靂，希望之後有方法再一起出現。

Jer和姜濤稱已向「阿媽」講生日快樂及送上祝福。

記者：陳釗

攝影：劉永銳