姜濤盼每年一次帶家人旅行 30歲後可演肥角色

一拖六 辛苦但開心

姜濤早前帶家人去歐洲旅行，稱旅程開心，一家人談了很多。他想到帶家人外遊，因有日見家人身體沒有以前般好，特別是媽媽、舅父，覺得趁他們仍行到時，帶他們去多些地方。他以導遊身分一個帶六個，雖然辛苦，但很開心，還對媽媽講「I love you」，媽媽不敢相信他會講這些，問是否有其他事想講，有點驚。姜濤透露媽媽和姨媽在歐洲第一晚開心落淚，以前家境不好少去外國，去旅行都選使費不太多的地方，今次不用煩惱這些，又覺得他大個仔，帶她們出去玩好感動。他亦終於知道家庭幸福是什麼，入行只尋求舞台上快樂，現在明白及希望每年有一次這樣的聚會。

姜濤以前常計劃退休，但今年拍戲較多，覺得以後不做歌手可做演員。當他在歌手方面完成想做的，可能在30歲後，嘗試在演員路上行，笑言可以演肥角色，他無時無刻都想着食物，人生宗旨無變過，民以食為天。

娛樂組