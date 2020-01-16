粉碎MIRROR解散傳聞 AK認情緒受困 Tiger：不覺公司龜縮

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

AK與Tiger昨日聯同劇集《打天下2》演員談善言、鍾舒漫、歐錦棠及郭奕芯等出席拜神儀式。AK精神不錯，面帶笑容，但身形消瘦不少；Tiger則悶悶不樂，拍照時才擠出笑容。AK表示公司給他們兩個月休息，12子各自找方法度過，重新走回正軌。他與Tiger在10月開始為新劇訓練和拍攝。Tiger不諱言這段時間一定會不開心，現在開工見很多人，感覺舒服好多，跟AK會傾心事。

AK暴瘦因睡眠不足胃口差

AK早前退出粉絲群組惹情緒不穩揣測，他承認情緒受困，「情緒不穩是事實，離開群組整理思緒，本來好小事，想集中精神工作」。他透露睡眠質素與胃口不好，加上這套劇運動量大，消耗好多卡路里，以前30吋腰，現在28吋，跟Tiger一樣，劇組叫他不要再瘦，連戲服褲都不合身了。

對於MIRROR所屬公司MakerVille被指一直未交代墜屏事故，粉絲心痛12子面對公眾成為磨心？AK表示跟公司及隊友有溝通，大家有共識慢慢重新進入工作節奏。他稱公司好多事都講不到，因事件牽涉好多法律問題，政府未出完整報告，他們與公司接收的資訊都差不多，都是等報告。Tiger說：「從來不覺得公司龜縮，公司好照顧我們，不是不交代，只是不講得，現在做好自己，做個好人，就幫到件事。」

想探阿Mo 否認戀麻利

AK知道大眾關心事件進展，但他對調查情况了解不多。他表示有聯絡其他舞蹈員，亦透過公司了解李啟言（阿Mo）的情况，「我們好想探阿Mo，但醫院條例不容許太多人探病，若安排視像對話，也需要配合病房作息時間，知道阿Mo家人想等阿Mo情况好轉一些再安排。其他兩名傷者，我們有見過」。

有傳MIRROR可能解散？AK稱傳聞與事實相差好遠，「12子好珍惜公司畀機會，大家傾過後變得更團結，亦未有那麼快要續約」。

AK跟前商台DJ麻利傳「姊弟戀」，他表示目前仍單身，「同麻利認識好耐，我們是好朋友，之前因領養狗隻，但我只養過貓，好多事情不懂，所以經常請教麻利。我10月開工拍劇，所以找麻利幫手帶狗，現在媽咪都有幫手」。至於手臂上的M字紋身，引起外間很多猜想？AK解釋是紋上家人的生日和星座，他未結婚，不會為女生紋身。

談善言讚鍾舒漫演戲有風格

同場鍾舒漫首次拍長劇，飾演酒吧老闆娘，暗戀歐錦棠（棠哥）。談善言鼓勵對方說：「棠哥話鍾舒漫是被歌手身分耽誤了做演員，她拍劇多了新花名，叫『電漫』。」又讚鍾舒漫演出有個人風格。談善言稱《打天下》上集打鬥場面頻密，想不到續集打得更犀利，稱棠哥不斷挑戰她的人體極限，上次打到拉傷及瘀傷，希望今次不會見紅。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com