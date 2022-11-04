【開箱】《死亡天使》 艾迪烈梅尼無差別醫院殺人事件

真人真事改編電影

《死亡天使》改編自美國作家Charles Graeber的同名小說，取材真人真事，講述擁有反社會人格的連環殺人犯查理（艾迪烈梅尼飾），16年來任職多間醫院，其間無差別殺死超過400名病人的恐怖經歷。曾演《孤星淚》、《丹麥女孩》、《霍金：愛的方程式》及《怪獸與鄧不利多的秘密》等電影的艾迪，新片罕有飾演奸角，絕對令人耳目一新。

謝茜嘉翠絲頓飾演帕克菲爾醫院護士艾美，既要照顧子女，又得辛勤工作，還要罹患心臟病，令她苦不堪言。幸好資深男護士查理加入團隊，為艾美分擔不少工作和壓力。巧合的是，二人背景相似，都是單親父母，同樣育有兩名女兒，自然談得投契，加上查理熱心工作，個性溫柔體貼，無論在公在私，都是艾美的最強後盾。

奇怪的事，隨着查理入職，醫院陸續出現死亡個案，由於女病人安娜死因有可疑，衛生局要求警方介入調查，院方卻在病人死後7星期才向警員作出簡單交代，而且報告並未知會遺屬，加上遺體早已火化，令人懷疑院方刻意隱瞞內情。

諷刺院方獨善其身

所有證據俱滅，警方無從入手，負責調查事件的布朗和鮑德溫警官，唯有嘗試透過醫院員工尋找線索，得悉曾經照顧死者的查理，8年前曾犯非法入侵及騷擾罪，雖然案件獲撤控，仍認定他有可疑。經過深入調查，警方發現查理入職帕克菲爾之前，曾在多間醫院工作，布朗和鮑德溫警官向院方打探消息，卻都不得要領，更加令人覺得事有蹺蹊。

病人在醫院離世，本來就是平常不過的事情，問題是查理入職後，病人接二連三死亡，共通點是死者體內都發現胰島素和心臟科藥物地高辛，警方和艾美都意識到問題的嚴重，以及危機逐漸擴大的威脅，她決定幫助警方，制止更多慘劇發生。

帕克菲爾以為解僱查理，院方就能避開法律責任。事實上，查理從前任職9間醫院的高層，亦是抱着同一想法。問題是，只要查理逍遙法外，便能繼續應徵第10間、第11間、第12間……殺人事件仍會發生。電影不單諷刺醫學界只會獨善其身的做法，片尾更特別提到，雖然查理認罪坐監，美國司法機構卻從未起訴任何一間涉事醫院。

究竟查理的殺人動機為何？電影並無詳細交代，原因是現實中的他亦隻字不提，若非他受艾美感動而主動認罪，警方根本無法提告，更遑論把他判刑。

影帝影后演技激鬥

飾演查理的艾迪烈梅尼演技毋庸置疑，電影開場出現他一臉惶恐地呼叫醫護人員協助搶救瀕死病人，鏡頭由遠至近，好讓觀眾先入為主，看清他的表情細微變化；後來他被警方懷疑殺人，院方隨便找個理由解僱他，同晚他現身艾美家中，語調開始變得肆無忌憚；最後他被警方拘捕，在審訊室內拒絕回答質問，一口氣連說十數次「我不能！我不能！」神情由委婉漸變兇悍，最後歇斯底里，令人望而生畏。不過，當艾美請求他說真話，他即流露軟弱和渴望被同情的眼神，情緒變化雖大，他仍拿揑準繩，成為影帝級演技的最佳示範。

金像影后謝茜嘉翠絲頓當然不會給比下去，她為演繹艾美的疲病交織，全片以淡妝近乎素顏上陣，流露的蒼白與無力感覺，忍不住令人又憐又愛，就算殺人如麻的查理亦對她照顧有加，艾美最初無比受落，後來逐漸認清真相，內心變得誠惶誠恐，最後決定破釜沉舟，誓要把查理繩之於法，眼神由弱變強，令人心悅誠服。