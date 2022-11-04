《阿凡達2》片段投射尼亞加拉大瀑布

《阿凡達2》最新預告片長約兩分半鐘，除了潘朵拉星球的海洋生物奇觀外，加入更多戰爭場面，視覺震撼。故事以首集發生10年後為背景，講述森禾霍頓（Sam Worthington）飾演地球戰士Jake Sully放棄人類身軀後，跟納美族公主Neytiri（素兒莎丹娜飾）結婚，如今成為納美族族長，並育有三名子女和一名人類養子，過着幸福又平靜的生活，然而全新危機已悄然掩至，Jake率領族人保衛家園。

為了宣傳新片，導演占士金馬倫日前率領森禾霍頓、素兒莎丹娜及薛歌妮韋花（Sigourney Weaver）接受《紐約時報》訪問，提到拍攝期間，導演要求眾星親自演出潛水戲，結果發現今集加盟的金像影后琦溫絲莉（Kate Winslet）最「長氣」，能夠在水底閉氣7分鐘，令拍檔甘拜下風。