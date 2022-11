《阿凡達2》片段投射尼亞加拉大瀑布

【明報專訊】電影史上最高票房紀錄保持者、金像導演占士金馬倫(James Cameron)執導科幻片《阿凡達》,相隔13年終於推出續集《阿凡達:水之道》(Avatar: The Way of Water),美國定於12月16日開畫,香港提早一日上映。為慶祝最新預告片及海報前晚曝光,電影公司在尼亞加拉大瀑布舉行宣傳活動,不單把瀑布變成藍色水幕,又把精華片段投射到瀑布前巨幕,加上無人機在半空堆砌成戲名,感覺新鮮熱鬧。