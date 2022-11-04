自彈自唱「找數」 黃子華創作《毒藥之歌》難過除褲

子華前日在社交網拍片自嘲做了20年票房毒藥，今次《飯》片有此佳績，實屬少有，也是一個紀錄，並笑言這個時候還講這些好似很自戀，因此拿出封塵幾年的結他，自彈自唱一曲《毒藥之歌》「找數」。

曾以為翻身無望

《毒藥之歌》歌詞道盡子華心聲，「從前有個藝人佢好紅，係票房鶴頂紅，佢用一隻一蚊一隻雞，自斷米路好架勢，佢朋友冇普通人，唔係影帝就係電影嘅神，成日吹水拍戲，拍戲有幾激氣，我唯有收聲，為佢哋暗暗打氣，係翻身無望，保證冇票房，不麻煩人哋，自己會收起」。

黃子華承認當時幾絕望，但接受命運。雖然現在主演的電影有逾7000萬票房，但他不敢囂張，因為剎那光輝不是永恆，一朝得志無意思，打回原形話咁易。唱完歌後，他說︰「找完數，你搞清楚，我不是王菀之、張繼聰，啱啱搞呢段嘢係難過除褲好多㗎，唔好再叫我除褲。除非……下次《毒舌大狀》又有好好成績，不過係出年嘅事。」並希望大家繼續支持《飯戲攻心》。

娛樂組

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