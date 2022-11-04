袁澧林實踐「謙虛鬥長命」娛圈真理 張繼聰樂做微塵逍遙自在

記者：陳釗

張繼聰（阿聰）和袁澧林（Angela）憑《窄路微塵》分別入圍競逐金馬獎最佳男女主角。阿聰跟《智齒》林家棟、《白日青春》黃秋生、《罪後真相》張孝全及《一家子兒咕咕叫》游安順爭影帝。

入行多年首次提名影帝，阿聰直認很滿足，獎項對他來說壓力多過動力，反而希望電影上映時，多些觀眾入場觀賞，「每個人都不同，但我一想到這些（獎項）就會影響自己的狀態，也不是無欲無求，有時都想感受下獲提名的感覺。（覺得贏面幾多？）完全沒想過，因為其他對手都是很出色的演員」。

唔恨奪影后：攞咗好大鑊

Angela越級挑戰《智齒》劉雅瑟、《燈火闌珊》張艾嘉、《咒》蔡亘晏和《花路阿朱媽》洪慧芳。她對獲提名感意外，完全沒想過。問抱什麼心態看待？Angela笑言：「千祈唔好畀我，攞咗都幾大鑊。真心覺得自己還想繼續錯和試，如果攞了獎後，大家會預期你的演出是影后級，會成為無形壓力，我覺得可以錯是很正，即代表你夠膽試，從中可能會有所得着。」

二人雖然首次合作，但阿聰稱與Angela同公司，早已熟稔有默契，從對方身上看到很多可能性。Angela曾透露是阿聰推薦她試鏡，阿聰說：「因為她跟角色反差很大，開頭提議時，電影公司都有疑惑Angela能否演到，但我說她做到的，最後憑她自己努力，證明了給大家看。」

Angela說跟阿聰合作感覺很好，無壓力，可以自由表達意見，之前上對方的演技堂更令她獲益良多、大開眼界，「阿聰不但很謙虛，心態也調校得很好，他跟我們說這行是鬥長命，還有金句『如果你夠謙虛，你就贏了。』這觀點對我影響很大，因為事業才剛開始，不可以急，能行得多遠，取決你有多謙虛」。

疫下街頭冷清 拍外景感唏噓

Angela在片中擺脫文青女神形象，扮演做事「撈攪」，連自己都未顧得掂的單親媽媽。對她來說很大挑戰，但接到角色時並不害怕，反而是一種死拼的狀態，自爆當初並非此角的首選，但原本的演員因檔期問題退出，備選的Angela有第3次試鏡機會，但感受到團隊對她的信心很弱，所以當刻要證明自己的拼勁很強烈。既然沒有當母親經驗，她就靠「後天努力」，主動跟戲中的小演員玩和相處，從而培養感情，增加真實感，很開心最後得到大家認同。

電影以受疫情影響的香港為背景，阿聰稱這兩年多，體會到無論生活還是工作，很多事情並非必然，「例如我們以前拍街景會很驚阻到人，但拍這套戲時街上是無人的，又見到很多吉舖，真的有種唏噓感覺，所以很想記錄下來。另一個想帶出的信息是無論地方，還是人生，一定有高低，但人情味是不會變，只要守望相助，條路就唔會咁難行」。Angela以殘忍來形容疫下感受，因疫情攞走了一些人對生活的基本理解，例如跟家人、朋友見面和吃飯等理所當然的事情，統統受到限制，周圍充斥着壓力，但她自覺屬幸運一批，這段時間起碼可以去增值。

寄語後輩「別介懷控制不到的事」

阿聰表示自己和Angela在片中是微塵，在社會不受重視。入行多年的阿聰，承認現實中也感受過當微塵的感覺，「每個新人都經歷過，很長時間無人噏到或噏錯你名，或者對你有不同睇法。甚至乎讀完書出來，會發覺現實跟自己理想差很遠，好像所有事情都不在你掌控之內，這個時候當然會覺得自己是微塵。經歷了那麼多事情後，我到現在仍覺得人是微塵，但這種睇法不像以前年輕時咁絕望，反而是有種輕鬆，不要把自己或事情放得太大，無論好與壞都會像一粒塵般飄過，我慶幸有這些經歷，現在面對所有事物都能看輕一點，而且微塵都可以隨風起舞」。

Angela自言是很悲觀和執著的人，希望學習到阿聰處之泰然的心態，凡事多往樂觀看。談到近年形象多變，Angela說非刻意抹走文青味，只是想發掘更多不同面向，對於演員這個身分，她非常享受。身為前輩的阿聰，有何良言分享給對方？他稱最近跟不少年輕演員合作，經常跟他們講控制不到事情就不要去想，只需努力做好你能控制的，例如態度正確，識得去自我增值，不停擴闊視野，「觀眾總有很多把尺擺在你身上，最緊要做好自己，其他事情不需介懷太多」。

化妝：Jenny Shih（袁澧林）、LevinaBoMakeUp（張繼聰）

髮型：Lupus_chui@orient4（袁澧林）、Jobby Lee（張繼聰）

服裝：Chanel（袁澧林）、Petrolhead（張繼聰）

造型：Daniel Cheung（袁澧林）