催《飯戲攻心》導演寫劇本 鄧麗欣：幾忙都度期演出

【明報專訊】鄧麗欣、洪嘉豪、張天賦（MC）昨日出席品牌活動。鄧麗欣演出的《飯戲攻心》日前已達7200萬票房，問到是否希望突破1億元及打低《明日戰記》成為票房冠軍？她說：「《明日戰記》不是浪得虛名，成為票房冠軍是值得的。其實古天樂是雙贏，因他有投資《飯戲攻心》。」有更高票房，會否再曬泳裝照慶祝？她說：「不會了，張繼聰、黃子華都已找數，票房再創佳績，就由王菀之、林明禎出馬，我不敢要求曬泳裝照，視乎她們的誠意，當然要勁過我，只要林明禎一出手，完全無難度。」她透露演員已催導演陳詠燊寫劇本，原班人馬再拍一部戲，是否續集由導演決定。她稱明年工作已排滿，但只要導演一聲令下拍攝，無論幾忙都度期演出。