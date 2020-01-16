MIRROR成軍4周年感謝支持 姜濤Anson Lo想與粉絲去旅行

承諾繼續以作品說話

昨午MIRROR官方社交網上載12子新相，寫道：「不經不覺今（昨）日已經是MIRROR出道4周年的日子，衷心感謝MIRO（粉絲暱稱）的一直陪伴，我哋會繼續以作品說話，讓大家見到更多元化，不同面貌的MIRROR。」

MIRROR官方歌迷會上載約8分鐘片段，當中談到MIRO做過最令他們感動的事，姜濤說鍾意同一樣東西及支持這麼久，是難得的事，每次粉絲來看他們表演，都令他印象深刻。盧瀚霆（Anson Lo）說每次見到粉絲來看他們演出，感到所有辛苦及準備都值得。問如有機會跟MIRO做一件事，正副隊長楊樂文（Lokman）與江生（Anson Kong、AK）都說想一齊做善事。姜濤稱入行前不太鍾意旅行，但早前與家人外遊後，發現比想像中有趣，有機會想與MIRO去旅行；Anson Lo同樣希望與MIRO去旅行，一齊吃喝購物。至於有什麼想跟MIRO講？AK說：「如果你們仍在，感謝你們一路相伴。」Lokman希望大家過得開心，有時情况或狀態可能有點難，但相信個天一定會好起來。Anson Lo說多謝任何大小時刻都守護着他們。姜濤表示用作品去保護大家，令大家驕傲。Edan希望做到大家以MIRROR為榮。

娛樂組