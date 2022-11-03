【開箱】《王后傘下》 金惠秀霸氣護子 劇情糅合古今

婆媳不和 不滿育兒方法

《王后傘下》由《第2個20歲》金亨植執導，朴巴拉編劇，講述朝鮮王后林姀怜（金惠秀飾）是強悍母親，終日忙於照顧5子。次子成枏（文相敏飾）傲慢且不懂人情世故、三子武矸（尹相鉉飾）貪玩好色、四子啓晟（柳善皓飾）知書識墨但有易服癖、么兒日映（朴賀浚飾）沉迷發明；品學兼優王世子（裴仁赫飾）最得王后歡心，可惜患有血病，恐不長壽。

王太后（金海淑飾）年輕時只是後宮貴人，卻將庶出兒子李浩（崔元英飾）推上王位。太后一直不滿王后，怪責對方未有管教好兒子，影響王室顏面，但看在王世子及國王份上，才處處包容；當發現王世子患血病，開始力捧其他王子取而代之。

《王后傘下》至今播出6集，圍繞王后得悉王世子患血病，積極尋找方法醫治，並打聽到先王所立太仁世子同樣因血病逝世。太仁世子母后，亦即被先王廢除的尹氏（徐宜淑飾）透露，當年太仁雖患血病，但離世前已康復，堅稱兒子非死於血病，又謂嫡出兒子先後被暗殺，暗示遭人迫害。王后擔心王子若未能登上王位，或同樣遭暗殺，於是積極栽培其他王子成材，希望他們具備當王儲資格。可惜4子天資不同，性格各異，令王后大傷腦筋。

此劇雖以古代朝鮮為背景，內容卻宜古適今，譬如出現易服癖情節，在古裝劇便較罕見；第3集講王后發現四子啓晟有易服癖，連太后也知道，王后只好燒了啓晟收藏女裝的宮殿。王后向啓晟坦承已發現其特殊癖好，但無責怪之意，反帶穿著女裝的啓晟繪畫畫像，把祖母遺下的髮髻送他，展現溫暖母子情。

「王子」小鮮肉有望跑出

劇中最大看點是飾演王后的金惠秀，相隔20年再演古裝劇，霸氣角色十分適合她。《王后傘下》意指不論晴雨王后都為兒子撐傘，比喻母愛偉大。金惠秀為照顧王子，經常在宮中東奔西走，超快步速有別於一般妃嬪，突顯她不顧形象，全心為兒子。金惠秀的演技毋庸置疑，與扮演太后的金海淑鬥戲，亦甚有睇頭。

劇中另一賣點是扮演王子的「小鮮肉」，均有望成為新一代韓劇「男神」。飾演成枏的文相敏現年22歲，曾參演Netflix韓劇《以吾之名》；他在劇中戲分最重，第4集已講他參加「陪童」考試，雖然落敗，但出色的謀略令一眾大臣刮目相看，王世子病逝後，他最大機會成為儲君。扮演武矸的尹相鉉現年20歲，首次拍劇，他是金惠秀的同門師弟，角色搞怪可愛，每次出場都在搞氣氛。《臥底》20歲男星柳善皓扮演啓晟，參與過才藝比賽真人騷《Produce 101》第2季，最終排名第17位，在一眾王子中知名度較高，近年轉型演戲，劇中反串一幕，帶來驚喜。扮演日映的朴賀浚童星出身，現年16歲，劇中戲分不多，但演戲經驗最豐富，舊作包括《優雅的朋友們》、《奪命殺聲2》、《心動警報》等。

至於客串演王世子的裴仁赫，最近在SBS《Cheer Up》擔正，劇中與金惠秀上演感人母子情。除了王后嫡出的王子，還有幾名庶出王子「搶戲」，其中SF9成員姜澯熙飾演的義聖君野心勃勃，想借外戚勢力成為王儲；《羽毛球少年團》金珉基則飾演寶芡君，具備才智，但欠缺後台，只能成為王世子人選的陪跑一族。